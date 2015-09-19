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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Сокол
Зенит-2 - Сокол: обзор матча 19 сентября 2015
Зенит-2
19.09.2015, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
1 : 1
Завершен
Сокол
9'
А. Евсеев
75'
А. Радченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Сокол
88'
Желтая карточка
В. Романенко
83'
Замена
И. Лозенков
️️️️
М. Андреев
75'
ГОЛ! 1:1!
А. Радченко
Желтая карточка
Д. Ящук
73'
68'
Замена
К. Муллин
️️️️
А. Молодцов
Замена
Е. Марков
️️️️
П. Долгов
62'
Замена
К. Лобов
️️️️
А. Евсеев
62'
57'
Желтая карточка
Р. Сабитов
Замена
Д. Ящук
️️️️
П. Киреенко
53'
46'
Замена
А. Радченко
️️️️
А. Коротаев
46'
Замена
А. Дегтярев
️️️️
М. Трусевич
Замена
А. Иванов
️️️️
А. Васильев
44'
ГОЛ! 1:0!
А. Евсеев
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
96
Игорь Обухов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
94
Алексей Евсеев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
18
Артем Попов
ПВ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Сокол
31
Денис Пчелинцев
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
77
Максим Андреев
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Зенит-2
29
Михаил Мжельский
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
91
Данила Ящук
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
2-4-3-1
96
Обухов
4
Васильев
58
Зуев
94
Евсеев
18
Зырянов
88
Богаев
5
Зинков
13
Киреенко
99
Палиенко
18
Попов
91
Долгов
4-3-2-1
31
Пчелинцев
27
Молодцов
20
Столяренко
29
Горбатюк
2
Серасхов
70
Шевчук
34
Сабитов
30
Трусевич
77
Романенко
77
Андреев
24
Коротаев
13
Киреенко
91
Ящук
91
Ящук
13
Киреенко
94
Евсеев
55
Лобов
55
Лобов
94
Евсеев
4
Васильев
22
Иванов
22
Иванов
4
Васильев
91
Долгов
20
Марков
20
Марков
91
Долгов
77
Андреев
14
Лозенков
14
Лозенков
77
Андреев
30
Трусевич
11
Дегтярев
11
Дегтярев
30
Трусевич
24
Коротаев
27
Радченко
27
Радченко
24
Коротаев
27
Молодцов
9
Муллин
9
Муллин
27
Молодцов
Остались в запасе
Зенит-2
Сокол
79
Константин Троянов
ОП
55
Артем Вяткин
ЦЗ
29
Михаил Мжельский
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
7
Александр Перченок
ПВ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
16
Артем Федоров
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
79
Константин Троянов
ОП
55
Артем Вяткин
ЦЗ
29
Михаил Мжельский
ВР
Остались в запасе
7
Александр Перченок
ПВ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
16
Артем Федоров
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Зенит-2 - Сокол
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
МСА Петровский
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