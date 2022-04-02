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    Дейл Стивенс - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Дейл
    Фамилия Стивенс
    Команда Бернли
    Состав Основной
    Родной город Болтон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 декабря 1989 (33 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бернли 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2022 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:2 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    19.05.2022 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 1:1 Бернли (Бернли)
    07.05.2022 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:3 Астон Вилла (Бирмингем)
    30.04.2022 90' -90' Уотфорд (Уотфорд) 1:2 Бернли (Бернли)
    24.04.2022 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:0 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    21.04.2022 Был в запасе Бернли (Бернли) 2:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    17.04.2022 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 1:1 Бернли (Бернли)
    10.04.2022 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 2:0 Бернли (Бернли)
    06.04.2022 Был в запасе Бернли (Бернли) 3:2 Эвертон (Ливерпуль)
    02.04.2022 Был в запасе Бернли (Бернли) 0:2 Манчестер Сити (Манчестер)
    12.03.2022 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 2:0 Бернли (Бернли)
    23.02.2022 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:0 Тоттенхэм (Лондон)
    19.02.2022 Был в запасе Брайтон (Брайтон & Хов) 0:3 Бернли (Бернли)
    13.02.2022 Был в запасе Бернли (Бернли) 0:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    08.02.2022 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:1 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    05.02.2022 1' -90' Бернли (Бернли) 0:0 Уотфорд (Уотфорд)
    45'
    23.01.2022 Был в запасе Арсенал (Лондон) 0:0 Бернли (Бернли)
    02.01.2022 Был в запасе Лидс (Лидс) 3:1 Бернли (Бернли)
    30.12.2021 58' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 3:1 Бернли (Бернли)
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