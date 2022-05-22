Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дейл Стивенс - статистика

Завершил карьеру
12 декабря 1989 (36), Болтон
#16 | Полузащитник
185 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бернли
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Бернли
1 : 2
22.05.2022
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Астон Вилла
1 : 1
19.05.2022
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Бернли
1 : 3
07.05.2022
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Уотфорд
1 : 2
30.04.2022
Бернли
90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Бернли
1 : 0
24.04.2022
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Бернли
2 : 0
21.04.2022
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вест Хэм
1 : 1
17.04.2022
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Норвич Сити
2 : 0
10.04.2022
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Бернли
3 : 2
06.04.2022
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Бернли
0 : 2
02.04.2022
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Брентфорд
2 : 0
12.03.2022
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Бернли
1 : 0
23.02.2022
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Брайтон
0 : 3
19.02.2022
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бернли
0 : 1
13.02.2022
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Бернли
1 : 1
08.02.2022
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Бернли
0 : 0
05.02.2022
Уотфорд
1' - 90'
45'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Арсенал
0 : 0
23.01.2022
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Лидс
3 : 1
02.01.2022
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 1
30.12.2021
Бернли
58' - 90'
Главные новости
Селюк – о Головине: «Агент говорит про 6 млн, чтобы «Зенит» или «Спартак» дали хорошую зарплату»
09:55
Аршавин считает, что Головин не поедет в «Спартак»
09:18
6
Гурцкая назвал два провальных трансфера лета в РПЛ
09:00
4
Орлов перечислил 3 провала «Зенита» с трансферами легионеров
08:43
10
Роналду – о 1000 голов: «Это не одержимость»
08:30
Аршавин определил лучший трансфер лета в РПЛ
08:15
2
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
4
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
7
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+