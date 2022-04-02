Дейл Стивенс - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Дейл
|Фамилия
|Стивенс
|Команда
|Бернли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Болтон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 декабря 1989 (33 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Дейл
|Фамилия
|Стивенс
|Команда
|Бернли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Болтон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 декабря 1989 (33 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бернли
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2022
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:2
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|19.05.2022
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:1
|Бернли (Бернли)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:3
|Астон Вилла (Бирмингем)
|30.04.2022
|90' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:2
|Бернли (Бернли)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|21.04.2022
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|2:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|17.04.2022
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|1:1
|Бернли (Бернли)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|2:0
|Бернли (Бернли)
|06.04.2022
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|3:2
|Эвертон (Ливерпуль)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|0:2
|Манчестер Сити (Манчестер)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:0
|Бернли (Бернли)
|23.02.2022
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:0
|Тоттенхэм (Лондон)
|19.02.2022
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|0:3
|Бернли (Бернли)
|13.02.2022
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|0:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|08.02.2022
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|05.02.2022
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|0:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|45'
|23.01.2022
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|0:0
|Бернли (Бернли)
|02.01.2022
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|3:1
|Бернли (Бернли)
|30.12.2021
|58' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:1
|Бернли (Бернли)