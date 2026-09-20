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Вторая Лига Б группа 4
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Носта
Ярослав Волков
Статистика
Ярослав Волков - статистика
Носта
15 июля 1996 (30)
#4 | Полузащитник
180 см | 75 кг
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Носта
3 : 0
20.09.2026
Челябинск-2
1' - 90'
34'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Рубин-2
2 : 0
13.09.2026
Носта
66' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2026
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Носта
17
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Носта
3 : 0
20.09.2026
Челябинск-2
1' - 90'
34'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Рубин-2
2 : 0
13.09.2026
Носта
66' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 21 тур
Урал-2
1 : 2
16.08.2026
Носта
1' - 78'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 20 тур
Носта
2 : 1
09.08.2026
Челябинск-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 19 тур
Химик
5 : 0
02.08.2026
Носта
1' - 61'
17'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 18 тур
Носта
1 : 1
26.07.2026
Ижевск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
3 : 0
12.07.2026
Носта
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Рубин-2
3 : 0
01.07.2026
Носта
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
1' - 68'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Носта
0 : 1
21.06.2026
Динамо Брл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Акрон-2
5 : 0
14.06.2026
Носта
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 11 тур
Носта
0 : 2
07.06.2026
Урал-2
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Челябинск-2
1 : 1
31.05.2026
Носта
45' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Носта
0 : 1
24.05.2026
Химик
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Ижевск
2 : 0
17.05.2026
Носта
61' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
0 : 2
10.05.2026
КДВ
59' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Оренбург-2
3 : 0
03.05.2026
Носта
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Носта
2 : 2
29.04.2026
Рубин-2
65' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Крылья Советов-2
4 : 2
26.04.2026
Носта
1' - 70'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Носта
2 : 2
12.04.2026
Акрон-2
Был в запасе
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