Ярослав Волков - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Ярослав
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Волков
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Имя
|Ярослав
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Волков
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нефтехимик
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2015
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:2
|Челябинск (Челябинск)
|28.07.2015
|Был в запасе
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|0:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|20.07.2015
|90' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|2:0
|Волга (Ульяновск)