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    Ярослав Волков - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Ярослав
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Волков
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 июля 1996 (26 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нефтехимик 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.08.2015 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 1:2 Челябинск (Челябинск)
    28.07.2015 Был в запасе Сызрань-2003 (Сызрань) 0:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    20.07.2015 90' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 2:0 Волга (Ульяновск)
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