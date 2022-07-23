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    Лоран Де Бок - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Лоран
    Фамилия Де Бок
    Команда Атромитос
    Состав Основной
    Родной город Дендермонд
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 ноября 1992 (30 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.03.2023 1' - 90' Атромитос 0:1 АЕК Греция. Суперлига, 21 тур
    30'
    04.03.2023 1' - 90' Астерас 1:1 Атромитос Греция. Суперлига, 25 тур
    26.02.2023 1' - 90' Арис 2:1 Атромитос Греция. Суперлига, 24 тур
    12.02.2023 1' - 90' Волос 2:1 Атромитос Греция. Суперлига, 22 тур
    90'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зюлте-Варегем 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.07.2022 84' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 2:0 Серен (Серен)
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