Лоран Де Бок - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Лоран
|Фамилия
|Де Бок
|Команда
|Атромитос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дендермонд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Лоран
|Фамилия
|Де Бок
|Команда
|Атромитос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дендермонд
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.03.2023
|1' - 90'
|Атромитос
|0:1
|АЕК
|Греция. Суперлига, 21 тур
|30'
|04.03.2023
|1' - 90'
|Астерас
|1:1
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Арис
|2:1
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 24 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Волос
|2:1
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зюлте-Варегем
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.07.2022
|84' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|2:0
|Серен (Серен)