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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - АЕК
Атромитос - АЕК: обзор матча 21 января 2024
Атромитос
21.01.2024, воскресенье, 18:30
Греция. Суперлига, 19 тур
0 : 5
Завершен
АЕК
2'
Э. Понсе
15'
Э. Понсе
35'
А. Калленс
58'
Э. Понсе
66'
Й. Йонссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - АЕК
81'
Желтая карточка
Р. Писарро
73'
Замена
Р. Писарро
️️️️
М. Гачинович
73'
Замена
Т. ван Верт
️️️️
С. Цубер
67'
Замена
С. Араухо
️️️️
Э. Понсе
67'
Замена
П. Фернандес
️️️️
О. Пинеда
67'
Замена
Н. Элиассон
️️️️
Н. Амрабат
66'
ГОЛ! 0:5!
Й. Йонссон
Пас отдал
С. Пилиос
Замена
Г. Робай
️️️️
D. Jubitana
63'
Замена
Т. Диркс
️️️️
Д. Валенсия
63'
Замена
Н. Атанасиу
️️️️
Л. Де Бок
62'
58'
ГОЛ! 0:4!
Э. Понсе
Замена
К. Ангильский
️️️️
П. Кунде
46'
42'
Желтая карточка
Д. Вида
35'
ГОЛ! 0:3!
А. Калленс
Пас отдал
С. Цубер
15'
ГОЛ! 0:2!
Э. Понсе
Пас отдал
М. Гачинович
2'
ГОЛ! 0:1!
Э. Понсе
Пас отдал
С. Пилиос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
16
Панайотис Цинтотас
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
19
Кирьякос Кивракидис
(К)
ЦЗ
2
Лукас Асеведо
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
10
Эдер Гонсалес
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
11
Denzel Jubitana
ЦП
30
Диего Валенсия
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
7
Стивен Цубер
(К)
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Мият Гачинович
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Атромитос
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
29
Константинос Помонис
ЛЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
77
Георгиос Вракас
АП
55
Тюр Диркс
ЦФ
19
Карол Ангильский
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
19
Lamarana Jallow
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
7
Родолфо Писарро
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
4-1-3-2
16
Цинтотас
28
Де Бок
2
Асеведо
33
Цавеллас
19
Кивракидис
10
Гонсалес
30
Кюн
11
25
Кунде
9
Вергос
30
Валенсия
4-1-1-2-2
23
Станкович
21
Вида
18
Калленс
12
Рота
3
Пилиос
16
Йонссон
7
Цубер
8
Гачинович
25
Пинеда
39
Амрабат
9
Понсе
28
Де Бок
3
Атанасиу
3
Атанасиу
28
Де Бок
30
Валенсия
55
Диркс
55
Диркс
30
Валенсия
25
Кунде
19
Ангильский
19
Ангильский
25
Кунде
11
9
Робай
9
Робай
11
39
Амрабат
17
Элиассон
17
Элиассон
39
Амрабат
25
Пинеда
22
Фернандес
22
Фернандес
25
Пинеда
8
Гачинович
7
Писарро
7
Писарро
8
Гачинович
9
Понсе
21
Араухо
21
Араухо
9
Понсе
7
Цубер
9
ван Верт
9
ван Верт
7
Цубер
Остались в запасе
Атромитос
АЕК
1
Gabriele Marchegiani
ВР
29
Константинос Помонис
ЛЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
77
Георгиос Вракас
АП
Главный тренер
Крис Коулмэн
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
19
Lamarana Jallow
ЦП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
1
Gabriele Marchegiani
ВР
29
Константинос Помонис
ЛЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
77
Георгиос Вракас
АП
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
37
Ведад Радонья
ПЗ
19
Lamarana Jallow
ЦП
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Атромитос - АЕК
2
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
3
10
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
7
Нарушения
21
22
Офсайды
0
2
Количество передач
295
429
Сейвы
5
3
Точность передач %
67
79
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
14
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Angelos Evangelou, Greece
Стадион:
Peristeri Stadium, Peristeri
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