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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Атромитос
АЕК - Атромитос: обзор матча 28 сентября 2023
АЕК
28.09.2023, четверг, 21:00
Греция. Суперлига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Атромитос
31'
Н. Амрабат (П)
90+5'
М. Гачинович (П)
89'
К. Ангильский (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Атромитос
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Гачинович
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
А. Эрлингмарк
89'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Ангильский
Красная карточка
Д. Сидибе
88'
Желтая карточка
А. Калленс
84'
Замена
К. Галанопулос
️️️️
Й. Йонссон
83'
Желтая карточка
Э. Хаджусафи
75'
69'
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
D. Jubitana
69'
Замена
К. Ангильский
️️️️
Н. Вергос
Замена
М. Гачинович
️️️️
Р. Писарро
60'
Замена
С. Цубер
️️️️
С. Араухо
60'
Замена
Н. Элиассон
️️️️
Н. Амрабат
60'
55'
Замена
А. Камара
️️️️
П. Кунде
55'
Замена
Д. Валенсия
️️️️
Г. Робай
46'
Замена
Э. Гонсалес
️️️️
А. Кюн
45'
Желтая карточка
D. Jubitana
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Амрабат
31'
28'
Желтая карточка
Л. Де Бок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
20
Петрос Манталос
ЦП
7
Родолфо Писарро
АП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Атромитос
16
Панайотис Цинтотас
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
2
Лукас Асеведо
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
25
Пьер Кунде
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
11
Denzel Jubitana
ЦП
9
Никос Вергос
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
17
Никлас Элиассон
ЛП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
90
Зини
ЦФ
Атромитос
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
10
Эдер Гонсалес
ОП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
19
Карол Ангильский
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
4-1-1-1-3
23
Станкович
28
Хаджусафи
24
Митоглу
18
Калленс
19
Сидибе
16
Йонссон
20
Манталос
7
Писарро
21
Араухо
9
Понсе
39
Амрабат
4-4-2
16
Цинтотас
28
Кечрида
2
Асеведо
44
28
Де Бок
25
Кунде
3
Эрлингмарк
11
30
Кюн
9
Робай
9
Вергос
21
Араухо
7
Цубер
7
Цубер
21
Араухо
39
Амрабат
17
Элиассон
17
Элиассон
39
Амрабат
16
Йонссон
6
Галанопулос
6
Галанопулос
16
Йонссон
7
Писарро
8
Гачинович
8
Гачинович
7
Писарро
30
Кюн
10
Гонсалес
10
Гонсалес
30
Кюн
11
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
11
25
Кунде
20
Камара
20
Камара
25
Кунде
9
Вергос
19
Ангильский
19
Ангильский
9
Вергос
9
Робай
30
Валенсия
30
Валенсия
9
Робай
Остались в запасе
АЕК
Атромитос
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
90
Зини
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
90
Зини
ЦФ
Остались в запасе
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча АЕК - Атромитос
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
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