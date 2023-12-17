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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Панатинаикос
Атромитос - Панатинаикос: обзор матча 17 декабря 2023
Атромитос
17.12.2023, воскресенье, 21:30
Греция. Суперлига, 14 тур
3 : 2
Завершен
Панатинаикос
45+2'
Э. Гонсалес
50'
Н. Вергос
64'
Г. Робай
38'
Ф. Иоаннидис (П)
90+3'
Ф. Иоаннидис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - Панатинаикос
Желтая карточка
П. Цинтотас
90'
+6
Замена
М. Имереков
️️️️
Э. Гонсалес
90'
+4
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Ф. Иоаннидис
Замена
D. Jubitana
️️️️
Г. Робай
87'
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
А. Камара
87'
82'
Желтая карточка
Т. Вилена
74'
Желтая карточка
Р. Перес
68'
Замена
Г. Вагианнидис
️️️️
Я. Коцирас
68'
Замена
В. Арао
️️️️
Т. Едвай
68'
Замена
А. Шпорар
️️️️
С. Паласиос
ГОЛ! 3:1!
Г. Робай
Пас отдал
Э. Гонсалес
64'
ГОЛ! 2:1!
Н. Вергос
50'
ГОЛ! 1:1!
Э. Гонсалес
Пас отдал
П. Кунде
45'
+2
38'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Иоаннидис
Желтая карточка
В. Кечрида
37'
Желтая карточка
П. Кунде
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
16
Панайотис Цинтотас
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
2
Лукас Асеведо
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
10
Эдер Гонсалес
(К)
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
9
Никос Вергос
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
(К)
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Хуанкар
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
34
Себастьян Паласиос
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Атромитос
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
11
Denzel Jubitana
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
15
Виллиан Арао
ОП
6
Энис Цокай
ОП
6
Зека
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
19
Александер Еремеефф
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Цинтотас
28
Де Бок
33
Цавеллас
2
Асеведо
28
Кечрида
10
Гонсалес
25
Кунде
20
Камара
9
Робай
30
Валенсия
9
Вергос
3-3-3-1
91
Бриноли
27
Коцирас
4
Шенкевельд
4
Едвай
27
Хуанкар
52
Вилена
21
Перес
34
Паласиос
7
Мансини
11
Бернард
7
Иоаннидис
10
Гонсалес
32
Имереков
32
Имереков
10
Гонсалес
9
Робай
11
11
9
Робай
20
Камара
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
20
Камара
27
Коцирас
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
27
Коцирас
4
Едвай
15
Арао
15
Арао
4
Едвай
34
Паласиос
99
Шпорар
99
Шпорар
34
Паласиос
Остались в запасе
Атромитос
Панатинаикос
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Энис Цокай
ОП
6
Зека
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Энис Цокай
ОП
6
Зека
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча Атромитос - Панатинаикос
3
2
Всего ударов по воротам
5
5
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
5
Нарушения
8
9
Офсайды
0
1
Количество передач
135
308
Сейвы
1
1
Точность передач %
71
86
Удары мимо ворот
0
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
2
3
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Aristotelis Diamantopoulos, Greece
Стадион:
Peristeri Stadium, Peristeri
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