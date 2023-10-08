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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Атромитос
Панатинаикос - Атромитос: обзор матча 08 октября 2023
Панатинаикос
08.10.2023, воскресенье, 21:30
Греция. Суперлига, 1 тур
5 : 0
Завершен
Атромитос
3'
Ф. Джуричич
32'
С. Паласиос
45+1'
А. Шпорар (П)
59'
Ф. Джуричич
90+3'
А. Еремеефф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - Атромитос
ГОЛ! 5:0!
А. Еремеефф
90'
+3
88'
Замена
К. Кивракидис
️️️️
В. Кечрида
Красная карточка
Зека
85'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
Ф. Джуричич
79'
Замена
Я. Коцирас
️️️️
Г. Вагианнидис
79'
Замена
А. Еремеефф
️️️️
А. Шпорар
69'
69'
Замена
А. Кюн
️️️️
С. Фридьоунссон
68'
Замена
К. Ангильский
️️️️
Н. Вергос
ГОЛ! 4:0!
Ф. Джуричич
59'
Замена
Зека
️️️️
Т. Вилена
58'
Замена
В. Арао
️️️️
Т. Едвай
57'
57'
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
Э. Гонсалес
46'
Замена
М. Имереков
️️️️
D. Jubitana
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Шпорар
45'
+1
45'
Красная карточка
Л. Асеведо
44'
Желтая карточка
Э. Гонсалес
ГОЛ! 2:0!
С. Паласиос
Пас отдал
Ф. Джуричич
32'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Джуричич
Пас отдал
Ф. Младенович
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Атромитос
16
Панайотис Цинтотас
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
2
Лукас Асеведо
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
10
Эдер Гонсалес
ОП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
11
Denzel Jubitana
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
30
Диего Валенсия
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
27
Яннис Коцирас
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
6
Зека
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Атромитос
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
9
Гаэтан Робай
ЦФ
19
Карол Ангильский
ЦФ
4-2-3-1
12
Лодыгин
37
Младенович
4
Едвай
4
Шенкевельд
13
Вагианнидис
21
Перес
52
Вилена
7
Вербич
31
Джуричич
34
Паласиос
99
Шпорар
4-1-2-1-2
16
Цинтотас
28
Кечрида
2
Асеведо
33
Цавеллас
28
Де Бок
10
Гонсалес
3
Эрлингмарк
11
20
Камара
9
Вергос
30
Валенсия
13
Вагианнидис
27
Коцирас
27
Коцирас
13
Вагианнидис
4
Едвай
15
Арао
15
Арао
4
Едвай
52
Вилена
6
Зека
6
Зека
52
Вилена
31
Джуричич
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
31
Джуричич
99
Шпорар
19
Еремеефф
19
Еремеефф
99
Шпорар
11
32
Имереков
32
Имереков
11
28
Кечрида
19
Кивракидис
19
Кивракидис
28
Кечрида
Фридьоунссон
30
Кюн
30
Кюн
Фридьоунссон
10
Гонсалес
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
10
Гонсалес
9
Вергос
19
Ангильский
19
Ангильский
9
Вергос
Остались в запасе
Панатинаикос
Атромитос
91
Альберто Бриноли
ВР
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
11
Бернард
ЛВ
7
Даниэль Мансини
ПВ
Главный тренер
Иван Йованович
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
11
Бернард
ЛВ
7
Даниэль Мансини
ПВ
Остались в запасе
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча Панатинаикос - Атромитос
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
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