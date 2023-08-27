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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Атромитос
Олимпиакос - Атромитос: обзор матча 27 августа 2023
Олимпиакос
27.08.2023, воскресенье, 21:30
Греция. Суперлига, 15 тур
4 : 0
Завершен
Атромитос
32'
Г. Масурас
45'
М. Камара
49'
Г. Масурас
77'
Куини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - Атромитос
90'
+4
Вторая желтая
П. Цинтотас
87'
Желтая карточка
Н. Атанасиу
ГОЛ! 4:0!
Куини
77'
73'
Замена
A. Trimmatis
️️️️
Г. Робай
Замена
С. Александропулос
️️️️
М. Камара
72'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
А. Эль-Кааби
71'
66'
Замена
К. Ангильский
️️️️
Н. Вергос
60'
Замена
Т. Диркс
️️️️
D. Jubitana
Замена
П. Бьель
️️️️
Г. Масурас
58'
Замена
Ж. Карвалью
️️️️
К. Фортунис
58'
Желтая карточка
М. Камара
54'
53'
Желтая карточка
Л. Асеведо
52'
Желтая карточка
С. Фридьоунссон
49'
Желтая карточка
П. Цинтотас
ГОЛ! 3:0!
Г. Масурас
49'
ГОЛ! 2:0!
М. Камара
45'
ГОЛ! 1:0!
Г. Масурас
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
17
Куини
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
32
Сантьяго Хецце
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
7
Константинос Фортунис
АП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Атромитос
16
Панайотис Цинтотас
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
2
Лукас Асеведо
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
10
Эдер Гонсалес
ОП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
11
Denzel Jubitana
ЦП
9
Никос Вергос
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
23
Николас Фрейре
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
77
Иван Брнич
ЛВ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
16
Пеп Бьель
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Атромитос
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
29
Константинос Помонис
ЛЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
55
Тюр Диркс
ЦФ
20
Antonis Trimmatis
ЦФ
19
Карол Ангильский
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Пасхалакис
23
Родиней
45
Рецос
17
Куини
5
Ндой
32
Хецце
2
Камара
7
Масурас
7
Фортунис
10
Скарпа
9
Эль-Кааби
3-1-3-2
16
Цинтотас
28
Кечрида
2
Асеведо
28
Де Бок
10
Гонсалес
3
Эрлингмарк
28
Фридьоунссон
11
9
Робай
9
Вергос
2
Камара
14
Александропулос
14
Александропулос
2
Камара
7
Фортунис
12
Карвалью
12
Карвалью
7
Фортунис
7
Масурас
16
Бьель
16
Бьель
7
Масурас
9
Эль-Кааби
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
9
Эль-Кааби
11
55
Диркс
55
Диркс
11
9
Робай
20
20
9
Робай
9
Вергос
19
Ангильский
19
Ангильский
9
Вергос
Остались в запасе
Олимпиакос
Атромитос
19
Константинос Цолакис
ВР
23
Николас Фрейре
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
77
Иван Брнич
ЛВ
Главный тренер
Жозе Аниго
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
29
Константинос Помонис
ЛЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
23
Николас Фрейре
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
77
Иван Брнич
ЛВ
Остались в запасе
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
29
Константинос Помонис
ЛЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Аниго
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча Олимпиакос - Атромитос
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
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