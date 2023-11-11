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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Пансерраикос
Атромитос - Пансерраикос: обзор матча 11 ноября 2023
Атромитос
11.11.2023, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Пансерраикос
90+4'
К. Ангильский
40'
З. Хацистравос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - Пансерраикос
90'
+6
Желтая карточка
И. Уедраого
ГОЛ! 1:1!
К. Ангильский
Пас отдал
Т. Диркс
90'
+4
88'
Замена
A. Colombino
️️️️
З. Хацистравос
Замена
Т. Диркс
️️️️
А. Камара
87'
81'
Замена
П. Делигианнидис
️️️️
К. Пилеас
80'
Желтая карточка
К. Пилеас
Желтая карточка
А. Камара
80'
78'
Желтая карточка
Д. Данкерлуи
Замена
А. Кюн
️️️️
П. Кунде
74'
Замена
D. Jubitana
️️️️
Г. Робай
74'
60'
Замена
М. Томас
️️️️
Ж. Машарипов
Желтая карточка
Г. Цавеллас
56'
Желтая карточка
Д. Валенсия
51'
Замена
К. Ангильский
️️️️
С. Фридьоунссон
46'
40'
ГОЛ! 0:1!
З. Хацистравос
Пас отдал
Ж. Машарипов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
16
Панайотис Цинтотас
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
2
Лукас Асеведо
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
10
Эдер Гонсалес
(К)
ОП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
9
Гаэтан Робай
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Пансерраикос
1
Адриан Чован
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
3
S. Petavrakis
(К)
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
22
Исмаила Уедраого
ОП
10
Жалолиддин Машарипов
ЦП
18
Зисис Хацистравос
ЦФ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Атромитос
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
11
Denzel Jubitana
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
19
Карол Ангильский
ЦФ
Пансерраикос
64
Панайотис Делигианнидис
ЦЗ
17
A. Maskanakis
ЦП
10
Матиас Томас
АП
11
Саввас Мургос
ПВ
21
Marios Sofianos
ЦФ
8
Adrián Colombino
ЦФ
8
Константинос Тимианис
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Цинтотас
28
Де Бок
33
Цавеллас
2
Асеведо
28
Кечрида
10
Гонсалес
28
Фридьоунссон
25
Кунде
20
Камара
30
Валенсия
9
Робай
3-3-1-2
1
Чован
3
31
Бергстрем
5
Авлонитис
27
Данкерлуи
22
Уедраого
6
Морейра
10
Машарипов
14
18
Хацистравос
25
Кунде
30
Кюн
30
Кюн
25
Кунде
9
Робай
11
11
9
Робай
20
Камара
55
Диркс
55
Диркс
20
Камара
28
Фридьоунссон
19
Ангильский
19
Ангильский
28
Фридьоунссон
10
Машарипов
10
Томас
10
Томас
10
Машарипов
17
Пилеас
64
Делигианнидис
64
Делигианнидис
17
Пилеас
18
Хацистравос
8
8
18
Хацистравос
Остались в запасе
Атромитос
Пансерраикос
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
Главный тренер
Крис Коулмэн
11
Саввас Мургос
ПВ
17
A. Maskanakis
ЦП
21
Marios Sofianos
ЦФ
8
Константинос Тимианис
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Остались в запасе
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
Остались в запасе
11
Саввас Мургос
ПВ
17
A. Maskanakis
ЦП
21
Marios Sofianos
ЦФ
8
Константинос Тимианис
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Пабло Гарсия
Статистика матча Атромитос - Пансерраикос
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 10 тур
Атромитос
6 : 0
21.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 9 тур
Пансерраикос
1 : 1
16.05.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
1 : 0
12.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
1 : 2
09.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Katoikos, Greece
Стадион:
Peristeri Stadium, Peristeri
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