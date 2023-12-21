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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Олимпиакос
Атромитос - Олимпиакос: обзор матча 21 декабря 2023
Атромитос
21.12.2023, четверг, 21:30
Греция. Суперлига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Олимпиакос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - Олимпиакос
Желтая карточка
С. Фридьоунссон
90'
+4
Желтая карточка
В. Кечрида
86'
Замена
К. Кивракидис
️️️️
А. Кюн
85'
Замена
Н. Вергос
️️️️
Д. Валенсия
76'
Желтая карточка
Н. Атанасиу
71'
Замена
Г. Робай
️️️️
D. Jubitana
68'
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
Э. Гонсалес
68'
51'
Желтая карточка
Родиней
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
16
Панайотис Цинтотас
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
30
Андреас Кюн
(К)
ЛП
10
Эдер Гонсалес
ОП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
11
Denzel Jubitana
ЦП
30
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
7
Георгиос Масурас
(К)
ЛВ
77
Иван Брнич
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
32
Сантьяго Хецце
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Атромитос
1
Gabriele Marchegiani
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
19
Карол Ангильский
ЦФ
20
Antonis Trimmatis
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
17
Куини
ПЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
12
Альгассим Ба
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
3-3-3-1
16
Цинтотас
3
Атанасиу
33
Цавеллас
32
Имереков
28
Де Бок
10
Гонсалес
28
Кечрида
30
Кюн
11
3
Эрлингмарк
30
Валенсия
3-1-1-3-2
1
Пасхалакис
23
Родиней
45
Рецос
3
Ортега
5
Ндой
32
Хецце
7
Масурас
12
Карвалью
77
Брнич
11
Поденсе
9
Эль-Кааби
30
Кюн
19
Кивракидис
19
Кивракидис
30
Кюн
10
Гонсалес
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
10
Гонсалес
30
Валенсия
9
Вергос
9
Вергос
30
Валенсия
11
9
Робай
9
Робай
11
Остались в запасе
Атромитос
Олимпиакос
1
Gabriele Marchegiani
ВР
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
19
Карол Ангильский
ЦФ
20
Antonis Trimmatis
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
17
Куини
ПЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
12
Альгассим Ба
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Остались в запасе
1
Gabriele Marchegiani
ВР
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
19
Карол Ангильский
ЦФ
20
Antonis Trimmatis
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
17
Куини
ПЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
12
Альгассим Ба
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Жозе Аниго
Статистика матча Атромитос - Олимпиакос
3
1
Всего ударов по воротам
4
21
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
0
9
Нарушения
13
10
Офсайды
1
2
Количество передач
230
628
Сейвы
3
1
Точность передач %
58
84
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
1
8
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Главный судья:
Spyridon Zampalas, Greece
Стадион:
Peristeri Stadium, Peristeri
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