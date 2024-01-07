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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Атромитос
Волос - Атромитос: обзор матча 07 января 2024
Волос
07.01.2024, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Атромитос
90+7'
П. Мораитис
25'
К. Ангильский
59'
К. Ангильский (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волос - Атромитос
ГОЛ! 1:2!
П. Мораитис
Пас отдал
A. Luna
90'
+7
84'
Желтая карточка
А. Эрлингмарк
82'
Замена
Т. Диркс
️️️️
D. Jubitana
82'
Замена
А. Кюн
️️️️
Э. Гонсалес
76'
Желтая карточка
Д. Валенсия
Желтая карточка
Ф. Бертольо
68'
68'
Желтая карточка
Л. Де Бок
65'
Замена
Н. Вергос
️️️️
К. Ангильский
59'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Ангильский
Замена
Ф. Кицос
️️️️
М. Комба
59'
Замена
Ф. Бертольо
️️️️
С. Тахатос
56'
Желтая карточка
С. Тахатос
51'
Замена
С. Тахатос
️️️️
А. Калогеропулос
46'
Желтая карточка
Н. Главчич
45'
+3
40'
Замена
А. Эрлингмарк
️️️️
С. Фридьоунссон
25'
ГОЛ! 0:1!
К. Ангильский
Пас отдал
D. Jubitana
Замена
A. Luna
️️️️
Г. Мигас
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
12
Ivan Kostić
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
16
Christos Shelis
ЦЗ
22
Георгиос Мигас
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
35
Неманья Главчич
ЦП
8
Максимилиано Комба
ПВ
7
Милош Делетич
(К)
ПВ
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
11
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Атромитос
16
Панайотис Цинтотас
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
2
Лукас Асеведо
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
10
Эдер Гонсалес
(К)
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
11
Denzel Jubitana
ЦП
19
Карол Ангильский
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Волос
3
Фотис Кицос
ЛЗ
70
Constantinos Karayiannis
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
80
Antonio Luna
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
63
Dániel Kovács
ЦФ
Атромитос
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
29
Константинос Помонис
ЛЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
3-3-2-2
12
4
Асланидис
4
Калогеропулос
16
22
Мигас
22
Труй
35
Главчич
8
Комба
7
Делетич
11
Гарсия
45
Мораитис
4-1-3-2
16
Цинтотас
44
2
Асеведо
33
Цавеллас
28
Де Бок
10
Гонсалес
25
Кунде
28
Фридьоунссон
11
30
Валенсия
19
Ангильский
8
Комба
3
Кицос
3
Кицос
8
Комба
4
Калогеропулос
32
Тахатос
32
Тахатос
4
Калогеропулос
Тахатос
18
Бертольо
18
Бертольо
Тахатос
22
Мигас
80
80
22
Мигас
10
Гонсалес
30
Кюн
30
Кюн
10
Гонсалес
28
Фридьоунссон
3
Эрлингмарк
3
Эрлингмарк
28
Фридьоунссон
11
55
Диркс
55
Диркс
11
19
Ангильский
9
Вергос
9
Вергос
19
Ангильский
Остались в запасе
Волос
Атромитос
70
Constantinos Karayiannis
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
63
Dániel Kovács
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
29
Константинос Помонис
ЛЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
70
Constantinos Karayiannis
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
63
Dániel Kovács
ЦФ
Остались в запасе
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
29
Константинос Помонис
ЛЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
Главный тренер
Константинос Брацос
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча Волос - Атромитос
3
3
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
8
Нарушения
17
18
Офсайды
1
0
Количество передач
275
383
Сейвы
5
3
Точность передач %
68
75
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Главный судья:
Stefanos Koumparakis, Greece
Стадион:
Panthessaliko Stadio, Volos
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