Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Суперкубок Италии 2023 Италия. Серия А 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Италия. Серия А 2021/2022 Лига Европы 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Суперкубок Италии 2020 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Товарищеские матчи 2016 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015