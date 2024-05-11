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Мариу Руй
Статистика
Мариу Руй - статистика
Завершил карьеру
27 мая 1991 (35)
#6 | Защитник
170 см | 67 кг
Португалия
Статистика
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Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Суперкубок Италии 2023
Италия. Серия А 2022/2023
Лига наций 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Италия. Серия А 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Лига наций 2020/2021
Суперкубок Италии 2020
Италия. Кубок 2019/2020
Италия. Серия А 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Товарищеские матчи. Сборные 2018
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Товарищеские матчи 2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Наполи
21
0
2
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
0 : 2
11.05.2024
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
1 : 1
06.05.2024
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
2 : 2
28.04.2024
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Наполи
2 : 2
14.04.2024
Фрозиноне
1' - 90'
66'
90'
Италия. Серия А, 31 тур
Монца
2 : 4
07.04.2024
Наполи
80' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Наполи
0 : 3
30.03.2024
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
1 : 1
17.03.2024
Наполи
74' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
1 : 1
08.03.2024
Торино
1' - 79'
61'
Италия. Серия А, 27 тур
Наполи
2 : 1
03.03.2024
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
1 : 6
28.02.2024
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Кальяри
1 : 1
25.02.2024
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Наполи
1 : 1
17.02.2024
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Наполи
2 : 1
04.02.2024
Верона
1' - 52'
46'
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
0 : 0
28.01.2024
Наполи
1' - 80'
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2 : 1
13.01.2024
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
3 : 0
07.01.2024
Наполи
1' - 59'
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
0 : 0
29.12.2023
Монца
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
2 : 0
23.12.2023
Наполи
1' - 81'
28'
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
2 : 1
16.12.2023
Кальяри
59' - 90'
69'
85'
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
0 : 1
12.11.2023
Эмполи
84' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Салернитана
0 : 2
04.11.2023
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
2 : 2
29.10.2023
Милан
1' - 46'
Италия. Серия А, 9 тур
Верона
1 : 3
21.10.2023
Наполи
1' - 67'
45'
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
1 : 3
08.10.2023
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Лечче
0 : 4
30.09.2023
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
4 : 1
27.09.2023
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
0 : 0
24.09.2023
Наполи
46' - 90'
90'
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
2 : 2
16.09.2023
Наполи
1' - 58'
Италия. Серия А, 3 тур
Наполи
1 : 2
02.09.2023
Лацио
66' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
2 : 0
27.08.2023
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Фрозиноне
1 : 3
19.08.2023
Наполи
77' - 90'
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