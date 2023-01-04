Мариу Руй - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Мариу Руй
|Фамилия
|Силва Дуарте
|Команда
|Наполи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 мая 1991 (31 год)
|Рост
|170
|Вес
|67
Стоимость:
€ 8,00
млн
|Имя
|Мариу Руй
|Фамилия
|Силва Дуарте
|Команда
|Наполи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 мая 1991 (31 год)
|Рост
|170
|Вес
|67
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|1' - 67'
|Эмполи
|0:2
|Наполи
|Италия. Серия А, 24 тур
|67'
|21.02.2023
|Был в запасе
|Айнтрахт
|0:2
|Наполи
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|17.02.2023
|Был в запасе
|Сассуоло
|0:2
|Наполи
|Италия. Серия А, 23 тур
|12.02.2023
|1' - 70'
|Наполи
|3:0
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Наполи
|19
|0
|6
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|1' -67'
|Эмполи (Эмполи)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|67'
|17.02.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|12.02.2023
|1' -70'
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Кремонезе (Кремона)
|05.02.2023
|1' -74'
|Специя (Ла Специя)
|0:3
|Наполи (Неаполь)
|29.01.2023
|1' -69'
|Наполи (Неаполь)
|2:1
|Рома (Рим)
|21.01.2023
|1' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|13.01.2023
|1' -70'
|Наполи (Неаполь)
|5:1
|Ювентус (Турин)
|08.01.2023
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|19'
|04.01.2023
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:0
|Наполи (Неаполь)
|12.11.2022
|46' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:2
|Удинезе (Удине)
|78'
|08.11.2022
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|29.10.2022
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|36'
|23.10.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|0:1
|Наполи (Неаполь)
|16.10.2022
|1' -77'
|Наполи (Неаполь)
|3:2
|Болонья (Болонья)
|09.10.2022
|1' -82'
|Кремонезе (Кремона)
|1:4
|Наполи (Неаполь)
|76'
|01.10.2022
|1' -81'
|Наполи (Неаполь)
|3:1
|Торино (Турин)
|6'
|18.09.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|78'
|10.09.2022
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|1:0
|Специя (Ла Специя)
|03.09.2022
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|28.08.2022
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|0:0
|Наполи (Неаполь)
|21.08.2022
|1' -70'
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|Монца (Монца)
|59'
|15.08.2022
|1' -83'
|Верона (Верона)
|2:5
|Наполи (Неаполь)
|65'