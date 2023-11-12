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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Эмполи
Наполи - Эмполи: обзор матча 12 ноября 2023
Наполи
12.11.2023, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 1
Завершен
Эмполи
90+1'
В. Коваленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Эмполи
Желтая карточка
Й. Каюсте
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
В. Коваленко
Пас отдал
Т. Эбуехи
Замена
М. Руй
️️️️
М. Оливера
84'
80'
Замена
Д. Мальдини
️️️️
М. Кансельери
80'
Замена
А. Грасси
️️️️
Ф. Раноккья
78'
Желтая карточка
М. Кансельери
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
М. Политано
72'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
Ф. Ангисса
72'
71'
Замена
В. Коваленко
️️️️
Я. Фаццини
63'
Замена
Т. Эбуехи
️️️️
Б. Берешиньски
63'
Замена
Э. Гьяси
️️️️
Н. Камбьяги
Замена
П. Зелински
️️️️
Д. Симеоне
54'
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
Э. Эльмас
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К)
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Эмполи
99
Этрит Бериша
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
(К)
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
14
Юссеф Мале
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Наполи
14
Никита Контини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
20
Петр Зелински
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
Эмполи
1
Элия Каприле
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
18
Рэзван Марин
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
21
Виктор Коваленко
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-2-2-2
1
Мерет
17
Оливера
13
Ррахмани
5
Эстигард
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
68
Лоботка
99
Эльмас
21
Политано
18
Симеоне
18
Распадори
4-3-2-1
99
Бериша
18
Берешиньски
5
Луперто
44
Исмайли
13
Кэкачей
14
Мале
10
Раноккья
10
Фаццини
22
Кансельери
28
Камбьяги
9
Капуто
17
Оливера
6
Мариу Руй
6
Мариу Руй
17
Оливера
99
Ангисса
2
Каюсте
2
Каюсте
99
Ангисса
18
Симеоне
20
Зелински
20
Зелински
18
Симеоне
21
Политано
35
Линдстрем
35
Линдстрем
21
Политано
99
Эльмас
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
99
Эльмас
18
Берешиньски
24
Эбуехи
24
Эбуехи
18
Берешиньски
10
Раноккья
33
Грасси
33
Грасси
10
Раноккья
22
Кансельери
70
Мальдини
70
Мальдини
22
Кансельери
10
Фаццини
21
Коваленко
21
Коваленко
10
Фаццини
28
Камбьяги
11
Гьяси
11
Гьяси
28
Камбьяги
Остались в запасе
Наполи
Эмполи
14
Никита Контини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Натан
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Руди Гарсия
1
Элия Каприле
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Натан
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Остались в запасе
1
Элия Каприле
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Наполи - Эмполи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Алессандро Пронтера
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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