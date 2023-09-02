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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Лацио
Наполи - Лацио: обзор матча 02 сентября 2023
Наполи
02.09.2023, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 2
Завершен
Лацио
32'
П. Зелински
30'
Л. Альберто
52'
Д. Камада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Лацио
90'
+4
Замена
В. Кастелланос
️️️️
Ч. Иммобиле
90'
+3
Замена
Г. Исаксен
️️️️
М. Дзакканьи
Замена
Д. Симеоне
️️️️
П. Зелински
84'
81'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Э. Хюсай
80'
Замена
Педро
️️️️
Ф. Андерсон
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
М. Политано
75'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Х. Кварацхелия
66'
Замена
М. Руй
️️️️
М. Оливера
66'
65'
Замена
М. Гендузи
️️️️
Д. Камада
60'
Желтая карточка
Л. Альберто
52'
ГОЛ! 1:2!
Д. Камада
Пас отдал
Ф. Андерсон
ГОЛ! 1:1!
П. Зелински
32'
30'
ГОЛ! 0:1!
Л. Альберто
Пас отдал
Ф. Андерсон
26'
Желтая карточка
М. Дзакканьи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
18
Даичи Камада
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
14
Никита Контини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
38
Лоренцо Руссо
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Лацио
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
17
Оливера
15
Жуан
13
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
7
Кварацхелия
21
Политано
45
Осимхен
4-1-3-2
49
Проведель
77
Марушич
26
Романьоли
16
Казале
4
Хюсай
32
Катальди
7
Андерсон
18
Камада
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
18
Альберто
17
Оливера
6
Мариу Руй
6
Мариу Руй
17
Оливера
21
Политано
35
Линдстрем
35
Линдстрем
21
Политано
20
Зелински
18
Симеоне
18
Симеоне
20
Зелински
7
Кварацхелия
18
Распадори
18
Распадори
7
Кварацхелия
4
Хюсай
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
4
Хюсай
18
Камада
6
Гендузи
6
Гендузи
18
Камада
10
Дзакканьи
11
Исаксен
11
Исаксен
10
Дзакканьи
7
Андерсон
9
Педро
9
Педро
7
Андерсон
9
Иммобиле
11
Кастелланос
11
Кастелланос
9
Иммобиле
Остались в запасе
Наполи
Лацио
16
Хуберт Идасяк
ВР
14
Никита Контини
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
38
Лоренцо Руссо
АП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Руди Гарсия
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
16
Хуберт Идасяк
ВР
14
Никита Контини
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
38
Лоренцо Руссо
АП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Наполи - Лацио
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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