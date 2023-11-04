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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Наполи
Салернитана - Наполи: обзор матча 04 ноября 2023
Салернитана
04.11.2023, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 2
Завершен
Наполи
13'
Д. Распадори
82'
Э. Эльмас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Салернитана - Наполи
88'
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
86'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
П. Зелински
82'
ГОЛ! 0:2!
Э. Эльмас
Пас отдал
М. Оливера
Замена
Э. Ботхейм
️️️️
П. Маццокки
81'
Замена
Г. Кастанос
️️️️
А. Кандрева
77'
77'
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
М. Политано
69'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Х. Кварацхелия
Замена
Ф. Данильюк
️️️️
Ф. Фасио
69'
Замена
Э. Бохинен
️️️️
М. Леговски
69'
Желтая карточка
П. Маццокки
68'
68'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Д. Распадори
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Распадори
Пас отдал
С. Лоботка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
17
Федерико Фасио
(К)
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
6
Матеуш Леговски
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К)
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
20
Петр Зелински
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Франк Ангисса
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Салернитана
56
Бенуа Костиль
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
9
Триванте Стюарт
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
14
Никита Контини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
4-3-3
13
Очоа
6
Брадарич
17
Фасио
5
Пирола
2
Маццокки
6
Леговски
29
Кулибали
87
Кандрева
22
Диа
17
Чауна
19
Иквуэмеси
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
5
Эстигард
13
Ррахмани
17
Оливера
20
Зелински
68
Лоботка
99
Ангисса
21
Политано
7
Кварацхелия
18
Распадори
17
Фасио
24
Данильюк
24
Данильюк
17
Фасио
87
Кандрева
20
Кастанос
20
Кастанос
87
Кандрева
6
Леговски
32
Бохинен
32
Бохинен
6
Леговски
2
Маццокки
22
Ботхейм
22
Ботхейм
2
Маццокки
20
Зелински
2
Каюсте
2
Каюсте
20
Зелински
7
Кварацхелия
99
Эльмас
99
Эльмас
7
Кварацхелия
21
Политано
35
Линдстрем
35
Линдстрем
21
Политано
18
Распадори
18
Симеоне
18
Симеоне
18
Распадори
Остались в запасе
Салернитана
Наполи
56
Бенуа Костиль
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
18
Джулио Маджоре
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
9
Триванте Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
14
Никита Контини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
56
Бенуа Костиль
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
18
Джулио Маджоре
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
9
Триванте Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
14
Никита Контини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Салернитана - Наполи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рапуано
Стадион:
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