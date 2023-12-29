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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Монца
Наполи - Монца: обзор матча 29 декабря 2023
Наполи
29.12.2023, пятница, 20:30
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 0
Завершен
Монца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Монца
90'
+5
Красная карточка
М. Марич
Замена
Д. Симеоне
️️️️
С. Лоботка
85'
82'
Желтая карточка
В. Бондо
Желтая карточка
Х. Кварацхелия
82'
Желтая карточка
Д. Гаэтано
80'
79'
Желтая карточка
Д. Читтадини
76'
Замена
Д. Читтадини
️️️️
Д. Д'Амброзио
76'
Замена
Х. Мачин
️️️️
Л. Коломбо
Замена
Н. Контини
️️️️
А. Мерет
74'
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
А. Дзербин
71'
Замена
Д. Гаэтано
️️️️
П. Зелински
71'
68'
Пенальти не реализован!
М. Пессина
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
67'
Желтая карточка
Жуан
66'
62'
Замена
В. Бондо
️️️️
Ж. Акпа Акпро
58'
Замена
А. Колпани
️️️️
В. Карбони
50'
Желтая карточка
С. Биринделли
46'
Замена
С. Биринделли
️️️️
П. Перейра
32'
Желтая карточка
П. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К)
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
32
Маттео Пессина
(К)
АП
13
Педру Перейра
ПВ
26
Патрик Чиурриа
ПВ
46
Дани Мота
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
14
Никита Контини
ВР
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Монца
16
Эудженио Ламанна
ВР
66
Стефано Гори
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
6
Мариу Руй
13
Ррахмани
15
Жуан
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
7
Кварацхелия
24
Дзербин
18
Распадори
2-2-3-3
20
Ди Грегорио
33
Д'Амброзио
5
Калдирола
21
Гальярдини
11
Акпа Акпро
26
Чиурриа
32
Пессина
21
Карбони
29
Коломбо
46
Мота
13
Перейра
1
Мерет
14
Контини
14
Контини
1
Мерет
20
Зелински
70
Гаэтано
70
Гаэтано
20
Зелински
24
Дзербин
35
Линдстрем
35
Линдстрем
24
Дзербин
68
Лоботка
18
Симеоне
18
Симеоне
68
Лоботка
33
Д'Амброзио
2
Читтадини
2
Читтадини
33
Д'Амброзио
13
Перейра
19
Биринделли
19
Биринделли
13
Перейра
29
Коломбо
16
Мачин
16
Мачин
29
Коломбо
11
Акпа Акпро
38
Бондо
38
Бондо
11
Акпа Акпро
21
Карбони
28
Колпани
28
Колпани
21
Карбони
Остались в запасе
Наполи
Монца
16
Хуберт Идасяк
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
16
Эудженио Ламанна
ВР
66
Стефано Гори
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
19
Самуэле Виньято
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
16
Хуберт Идасяк
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
66
Стефано Гори
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
19
Самуэле Виньято
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Наполи - Монца
4
1
4
Всего ударов по воротам
25
8
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
10
1
Нарушения
10
21
Офсайды
0
2
Количество передач
496
360
Сейвы
3
9
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
19
7
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.79
1.33
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Сассуоло
- : -
29.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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