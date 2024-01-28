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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Наполи
Лацио - Наполи: обзор матча 28 января 2024
Лацио
28.01.2024, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 0
Завершен
Наполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Наполи
90'
+5
Желтая карточка
Л. Эстигард
Замена
Н. Ровелла
️️️️
Д. Катальди
84'
Замена
Педро
️️️️
Г. Исаксен
84'
84'
Замена
Л. Дендокер
️️️️
П. Зелински
84'
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
М. Политано
Желтая карточка
Д. Катальди
82'
80'
Замена
П. Маццокки
️️️️
М. Руй
79'
Замена
С. Нгонг
️️️️
Д. Распадори
Замена
М. Весино
️️️️
М. Гендузи
77'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
М. Лаццари
71'
Желтая карточка
М. Хила
69'
60'
Замена
Д. Гаэтано
️️️️
Д. Демме
Желтая карточка
А. Романьоли
55'
49'
Желтая карточка
Д. Демме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
32
Данило Катальди
(К)
ЦП
18
Луис Альберто
АП
11
Густав Исаксен
ПП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К)
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
13
Фабио Руджери
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
77
Сана Фернандеш
ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
18
Даичи Камада
АП
9
Педро
ПВ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
60
Франческо Джоиелли
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
4-3-2-1
49
Проведель
29
Лаццари
34
Хила
26
Романьоли
77
Марушич
6
Гендузи
32
Катальди
11
Исаксен
7
Андерсон
18
Альберто
11
Кастелланос
3-2-3-1-1
95
Голлини
5
Эстигард
13
Ррахмани
15
Жуан
22
Ди Лоренцо
6
Мариу Руй
6
Демме
68
Лоботка
20
Зелински
21
Политано
18
Распадори
29
Лаццари
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
29
Лаццари
32
Катальди
6
Ровелла
6
Ровелла
32
Катальди
6
Гендузи
15
Весино
15
Весино
6
Гендузи
11
Исаксен
9
Педро
9
Педро
11
Исаксен
6
Мариу Руй
2
Маццокки
2
Маццокки
6
Мариу Руй
20
Зелински
18
Дендокер
18
Дендокер
20
Зелински
6
Демме
70
Гаэтано
70
Гаэтано
6
Демме
21
Политано
35
Линдстрем
35
Линдстрем
21
Политано
18
Распадори
16
Нгонг
16
Нгонг
18
Распадори
Остались в запасе
Лацио
Наполи
35
Христос Мандас
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
13
Фабио Руджери
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
18
Даичи Камада
АП
77
Сана Фернандеш
ЛВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
14
Никита Контини
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
60
Франческо Джоиелли
ОП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
13
Фабио Руджери
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
18
Даичи Камада
АП
77
Сана Фернандеш
ЛВ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
60
Франческо Джоиелли
ОП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Лацио - Наполи
3
2
Всего ударов по воротам
10
5
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
11
11
Офсайды
3
0
Количество передач
410
658
Точность передач %
86
89
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
4
1
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.47
0.14
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Олимпико
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