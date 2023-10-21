Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Наполи
Верона - Наполи: обзор матча 21 октября 2023
Верона
21.10.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 3
Завершен
Наполи
60'
Д. Лазович
27'
М. Политано
43'
Х. Кварацхелия
55'
Х. Кварацхелия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Наполи
84'
Замена
Д. Гаэтано
️️️️
П. Зелински
84'
Замена
А. Дзербин
️️️️
М. Политано
81'
Желтая карточка
Й. Линдстрем
Замена
Т. Анри
️️️️
М. Джурич
78'
76'
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
Х. Кварацхелия
67'
Замена
А. Дзаноли
️️️️
М. Руй
66'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Д. Распадори
Желтая карточка
Ф. Бонаццоли
65'
Замена
Д. Чачуа
️️️️
Д. Доиг
62'
ГОЛ! 1:3!
Д. Лазович
60'
55'
ГОЛ! 0:3!
Х. Кварацхелия
Пас отдал
М. Политано
Замена
Ф. Терраччано
️️️️
Б. Амионе
46'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
С. Нгонг
46'
Замена
Д. Лазович
️️️️
С. Сердар
46'
Желтая карточка
Д. Фараони
45'
45'
Желтая карточка
М. Руй
43'
ГОЛ! 0:2!
Х. Кварацхелия
Пас отдал
М. Политано
Желтая карточка
Д. Маньяни
37'
27'
ГОЛ! 0:1!
М. Политано
Пас отдал
Д. Распадори
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
8
Суат Сердар
ЦП
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
20
Петр Зелински
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
8
Шарлис
ОП
14
Хоселито
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
11
Хорди Мбула
ПВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
3-2-2-1-1
96
Монтипо
27
Давидович
2
Амионе
18
Онгла
3
Доиг
19
Фараони
8
Сердар
14
Фолоруншо
16
Нгонг
11
Джурич
4-1-2-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
4
Натан
6
Мариу Руй
2
Каюсте
20
Зелински
68
Лоботка
21
Политано
7
Кварацхелия
18
Распадори
2
Амионе
42
Терраччано
42
Терраччано
2
Амионе
8
Сердар
88
Лазович
88
Лазович
8
Сердар
3
Доиг
38
Чачуа
38
Чачуа
3
Доиг
16
Нгонг
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
16
Нгонг
11
Джурич
9
Анри
9
Анри
11
Джурич
6
Мариу Руй
59
Дзаноли
59
Дзаноли
6
Мариу Руй
20
Зелински
70
Гаэтано
70
Гаэтано
20
Зелински
7
Кварацхелия
35
Линдстрем
35
Линдстрем
7
Кварацхелия
21
Политано
24
Дзербин
24
Дзербин
21
Политано
18
Распадори
18
Симеоне
18
Симеоне
18
Распадори
Остались в запасе
Верона
Наполи
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
8
Шарлис
ОП
14
Хоселито
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
14
Никита Контини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
8
Шарлис
ОП
14
Хоселито
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Верона - Наполи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Новости команд
Все
Верона
Наполи
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05
16 мая
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+