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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Верона
Наполи - Верона: обзор матча 04 февраля 2024
Наполи
04.02.2024, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 1
Завершен
Верона
79'
С. Нгонг
87'
Х. Кварацхелия
72'
Д. Коппола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Верона
ГОЛ! 2:1!
Х. Кварацхелия
Пас отдал
П. Маццокки
87'
86'
Замена
Э. Тавсан
️️️️
О. Дуда
85'
Замена
Д. Маньяни
️️️️
Д. Коппола
Замена
Л. Дендокер
️️️️
С. Лоботка
85'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Д. Симеоне
85'
82'
Замена
Д. Силва
️️️️
Т. Суслов
81'
Замена
Р. Винагре
️️️️
Д. Лазович
ГОЛ! 1:1!
С. Нгонг
Пас отдал
Й. Линдстрем
79'
Желтая карточка
С. Лоботка
76'
72'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коппола
Пас отдал
Т. Суслов
Желтая карточка
Й. Линдстрем
66'
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
М. Политано
62'
Замена
С. Нгонг
️️️️
Й. Каюсте
62'
60'
Замена
К. Свидерски
️️️️
Т. Нослин
54'
Желтая карточка
Т. Суслов
Замена
П. Маццокки
️️️️
М. Руй
52'
Желтая карточка
М. Руй
46'
33'
Желтая карточка
Д. Коппола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К)
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Франк Ангисса
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
88
Дарко Лазович
(К)
ЛП
8
Суат Сердар
ЦП
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
14
Тижани Нослин
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
14
Никита Контини
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Верона
16
Маттиа Кьеза
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
8
Шарлис
ОП
80
Дани Силва
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
28
Карол Свидерски
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
4-1-2-2-1
95
Голлини
6
Мариу Руй
13
Ррахмани
15
Жуан
22
Ди Лоренцо
2
Каюсте
68
Лоботка
99
Ангисса
7
Кварацхелия
21
Политано
18
Симеоне
3-3-3-1
96
Монтипо
42
Коппола
27
Давидович
32
Кабаль
8
Сердар
14
Фолоруншо
88
Лазович
14
Нослин
8
Дуда
38
Чачуа
10
Суслов
6
Мариу Руй
2
Маццокки
2
Маццокки
6
Мариу Руй
68
Лоботка
18
Дендокер
18
Дендокер
68
Лоботка
21
Политано
35
Линдстрем
35
Линдстрем
21
Политано
2
Каюсте
16
Нгонг
16
Нгонг
2
Каюсте
18
Симеоне
18
Распадори
18
Распадори
18
Симеоне
88
Лазович
19
Винагре
19
Винагре
88
Лазович
42
Коппола
96
Маньяни
96
Маньяни
42
Коппола
10
Суслов
80
Силва
80
Силва
10
Суслов
8
Дуда
7
Тавсан
7
Тавсан
8
Дуда
14
Нослин
28
Свидерски
28
Свидерски
14
Нослин
Остались в запасе
Наполи
Верона
16
Хуберт Идасяк
ВР
14
Никита Контини
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
25
Хамед Траоре
АП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
16
Маттиа Кьеза
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
8
Шарлис
ОП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
16
Хуберт Идасяк
ВР
14
Никита Контини
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
25
Хамед Траоре
АП
Остались в запасе
16
Маттиа Кьеза
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
8
Шарлис
ОП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Наполи - Верона
3
3
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
9
2
Нарушения
11
14
Офсайды
2
2
Количество передач
600
257
Сейвы
1
6
Точность передач %
86
72
Удары мимо ворот
9
10
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.93
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1 : 0
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Наполи
1 : 1
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Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
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2 : 0
01.11.2026
Наполи
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Эмполи
- : -
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Верона
0 : 2
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Чезена
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0 : 0
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Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Главный судья:
Марко Пиччинини
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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