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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Салернитана
Наполи - Салернитана: обзор матча 13 января 2024
Наполи
13.01.2024, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 1
Завершен
Салернитана
45+4'
М. Политано (П)
90+6'
А. Ррахмани
29'
А. Кандрева
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Салернитана
Желтая карточка
Х. Кварацхелия
90'
+10
Желтая карточка
А. Ррахмани
90'
+6
ГОЛ! 2:1!
А. Ррахмани
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Д. Брадарич
90'
+1
Замена
Д. Бронн
️️️️
Ж. Самбья
84'
Замена
Ф. Данильюк
️️️️
Н. Гьембер
Замена
Д. Демме
️️️️
Й. Каюсте
77'
66'
Замена
Н. Пьероцци
️️️️
М. Леговски
Замена
А. Дзербин
️️️️
М. Политано
66'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Д. Гаэтано
56'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Политано
45'
+4
43'
Желтая карточка
М. Леговски
Желтая карточка
Й. Каюсте
34'
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Кандрева
Пас отдал
Д. Брадарич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К)
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
68
Станислав Лоботка
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Салернитана
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
17
Федерико Фасио
(К)
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Матеуш Леговски
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Лум Чауна
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
14
Никита Контини
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
60
Франческо Джоиелли
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
27
Никколо Пьероцци
ПЗ
77
Андрес Сфаит
АП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
9
Триванте Стюарт
ЦФ
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
4-1-2-2-1
95
Голлини
6
Мариу Руй
13
Ррахмани
15
Жуан
22
Ди Лоренцо
2
Каюсте
68
Лоботка
70
Гаэтано
7
Кварацхелия
21
Политано
18
Симеоне
3-2-2-1-2
13
Очоа
17
Фасио
5
Ловато
23
Гьембер
10
Самбья
6
Брадарич
87
Кандрева
6
Леговски
21
Мартегани
9
Сими
17
Чауна
2
Каюсте
6
Демме
6
Демме
2
Каюсте
21
Политано
24
Дзербин
24
Дзербин
21
Политано
70
Гаэтано
18
Распадори
18
Распадори
70
Гаэтано
6
Леговски
27
Пьероцци
27
Пьероцци
6
Леговски
10
Самбья
6
Бронн
6
Бронн
10
Самбья
23
Гьембер
24
Данильюк
24
Данильюк
23
Гьембер
Остались в запасе
Наполи
Салернитана
16
Хуберт Идасяк
ВР
14
Никита Контини
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
60
Франческо Джоиелли
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
19
Винченцо Фьорилло
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
77
Андрес Сфаит
АП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
9
Триванте Стюарт
ЦФ
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
16
Хуберт Идасяк
ВР
14
Никита Контини
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
60
Франческо Джоиелли
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
77
Андрес Сфаит
АП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
9
Триванте Стюарт
ЦФ
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Наполи - Салернитана
3
2
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
15
10
Количество передач
722
303
Сейвы
1
5
Точность передач %
89
69
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
1
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
2.47
0.1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Главный судья:
Ливио Маринелли
(Тиволи)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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