Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Рауль Навас
Статистика
Рауль Навас - статистика
Завершил карьеру
11 мая 1988 (38), Севилья
#16 | Защитник
185 см | 83 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Испания. Примера 2019/2020
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осасуна
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
3 : 1
24.01.2021
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Гранада
2 : 0
12.01.2021
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Осасуна
0 : 0
09.01.2021
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
03.01.2021
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
1 : 1
31.12.2020
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эльче
2 : 2
22.12.2020
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
1 : 3
19.12.2020
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Вальядолид
3 : 2
11.12.2020
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
0 : 2
06.12.2020
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
4 : 0
29.11.2020
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
2 : 1
20.11.2020
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Севилья
1 : 0
07.11.2020
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Осасуна
1 : 3
31.10.2020
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 0
24.10.2020
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Эйбар
0 : 0
18.10.2020
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
2 : 0
04.10.2020
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
1 : 3
27.09.2020
Леванте
1' - 79'
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
1 : 0
19.09.2020
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Кадис
0 : 2
12.09.2020
Осасуна
Был в запасе
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
1
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+