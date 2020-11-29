Рауль Навас - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Рауль
|Фамилия
|Навас
|Команда
|Мирандес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Севилья
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 мая 1988 (34 года)
|Рост
|185
|Вес
|83
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Рауль
|Фамилия
|Навас
|Команда
|Мирандес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Севилья
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 мая 1988 (34 года)
|Рост
|185
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осасуна
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.01.2021
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|3:1
|Гранада (Гранада)
|12.01.2021
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|09.01.2021
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:0
|Реал (Мадрид)
|03.01.2021
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|31.12.2020
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|22.12.2020
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|2:2
|Осасуна (Памплона)
|19.12.2020
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:3
|Вильярреал (Вильярреал)
|11.12.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|3:2
|Осасуна (Памплона)
|06.12.2020
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|29.11.2020
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|4:0
|Осасуна (Памплона)
|20.11.2020
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Уэска (Уэска)
|07.11.2020
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Осасуна (Памплона)
|31.10.2020
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:3
|Атлетико (Мадрид)
|24.10.2020
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|18.10.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Сельта (Виго)
|27.09.2020
|1' -79'
|Осасуна (Памплона)
|1:3
|Леванте (Валенсия)
|19.09.2020
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Осасуна (Памплона)
|12.09.2020
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:2
|Осасуна (Памплона)