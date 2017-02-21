Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джейсон Шекелл - статистика

Завершил карьеру
27 сентября 1983 (42), Стивенэйдж
#5 | Защитник
193 см | 83 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дерби Каунти
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Дерби Каунти
0 : 0
21.02.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Дерби Каунти
3 : 4
14.02.2017
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Дерби Каунти
3 : 3
11.02.2017
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Ньюкасл
1 : 0
04.02.2017
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ипсвич Таун
0 : 3
31.01.2017
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Дерби Каунти
3 : 2
21.01.2017
Рединг
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Лидс
1 : 0
13.01.2017
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Норвич Сити
3 : 0
02.01.2017
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Дерби Каунти
0 : 0
31.12.2016
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Дерби Каунти
1 : 0
27.12.2016
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Фулхэм
2 : 2
17.12.2016
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
14.12.2016
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Дерби Каунти
3 : 0
11.12.2016
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
03.12.2016
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
1 : 0
26.11.2016
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Дерби Каунти
3 : 0
19.11.2016
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 3
05.11.2016
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Дерби Каунти
0 : 1
13.09.2016
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Дерби Каунти
0 : 2
10.09.2016
Ньюкасл
1' - 88'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Бертон Альбион
1 : 0
26.08.2016
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Дерби Каунти
0 : 0
20.08.2016
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Престон
0 : 1
16.08.2016
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Барнсли
2 : 0
13.08.2016
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Дерби Каунти
0 : 0
06.08.2016
Брайтон
1' - 90'
Главные новости
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Головин сам запросил трансфер в «Зенит»
Вчера, 21:30
2
Полные составы команд на прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 20:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+