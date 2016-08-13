Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Дерби Каунти
Барнсли - Дерби Каунти: обзор матча 13 августа 2016
Барнсли
13.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
2 : 0
Завершен
Дерби Каунти
11'
С. Карсон (АГ)
47'
Э. Моусон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Дерби Каунти
Замена
Э. Ли
️️️️
А. Хэммилл
90'
+4
Замена
С. Д'Алмейда
️️️️
М. Уоткинс
90'
+2
83'
Желтая карточка
Т. Инс
Желтая карточка
А. Хэммилл
81'
77'
Желтая карточка
С. Кристи
Замена
С. Пэйн
️️️️
Т. Брэдшоу
73'
58'
Желтая карточка
К. Брайсон
Желтая карточка
К. Хурихейн
56'
55'
Замена
Д. Расселл
️️️️
Д. Баттерфилд
47'
Желтая карточка
Д. Баттерфилд
ГОЛ! 2:0!
Э. Моусон
Пас отдал
К. Хурихейн
47'
45'
Замена
К. Мартин
️️️️
Д. Бент
Желтая карточка
М. Уоткинс
33'
12'
Замена
У. Хьюз
️️️️
Д. Хендрик
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Карсон
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
3
Айдан Уайт
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
7
Адам Хэммилл
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
9
Ник Блекмэн
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
6
Сесси Д'Алмейда
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
23
Стефан Пэйн
ЦФ
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
4-3-1-2
17
Дэвис
3
Уайт
26
Моусон
4
Робертс
14
Бри
7
Хэммилл
4
Сковен
14
Хурихейн
77
Кент
23
Уоткинс
9
Брэдшоу
4-5-1
33
Карсон
36
Кио
3
Форсит
29
Кристи
5
Шекелл
9
Блекмэн
10
Инс
7
Брайсон
29
Хендрик
19
Баттерфилд
10
Бент
23
Уоткинс
6
Д'Алмейда
6
Д'Алмейда
23
Уоткинс
9
Брэдшоу
23
Пэйн
23
Пэйн
9
Брэдшоу
7
Хэммилл
27
Ли
27
Ли
7
Хэммилл
19
Баттерфилд
77
Расселл
77
Расселл
19
Баттерфилд
29
Хендрик
19
Хьюз
19
Хьюз
29
Хендрик
10
Бент
18
Мартин
18
Мартин
10
Бент
Остались в запасе
Барнсли
Дерби Каунти
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
13
Ли Грант
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Барнсли - Дерби Каунти
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
Новости команд
Все
Барнсли
Дерби Каунти
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
2024.09.17 23:51
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
2024.09.17 23:51
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+