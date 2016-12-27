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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Бирмингем Сити
Дерби Каунти - Бирмингем Сити: обзор матча 27 декабря 2016
Дерби Каунти
27.12.2016, вторник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
1 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
64'
Д. Бент (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Бирмингем Сити
Желтая карточка
У. Хьюз
88'
Замена
А. Камара
️️️️
Д. Расселл
82'
Замена
М. Выдра
️️️️
Д. Бент
77'
69'
Замена
Д. Фаббрини
️️️️
М. Кифтенбельд
64'
Желтая карточка
М. Моррисон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Бент
64'
62'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Ж. Магома
56'
Желтая карточка
Д. Дэвис
Замена
И. Анья
️️️️
М. Ольссон
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
36
Ричард Кио
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
77
Джонни Расселл
ЛФ
10
Даррен Бент
ЦФ
10
Томас Инс
РФ
Главный тренер
Стив Макларен
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ОП
19
Жак Магома
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
21
Грег Стюарт
ПП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
21
Икечи Анья
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
2
Джош Когли
ПЗ
10
Рис Браун
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
3-4-3
33
Карсон
36
Кио
15
Пирс
22
Бэйрд
19
Баттерфилд
19
Хьюз
29
Ольссон
4
Джонсон
77
Расселл
10
Бент
10
Инс
4-1-4-1
29
Кушчак
5
Шоттон
17
Гроундс
5
Моррисон
23
Спектор
25
Глисон
21
Стюарт
16
Дэвис
8
Кифтенбельд
19
Магома
10
Юткевич
29
Ольссон
21
Анья
21
Анья
29
Ольссон
77
Расселл
9
Камара
9
Камара
77
Расселл
10
Бент
11
Выдра
11
Выдра
10
Бент
19
Магома
34
Адамс
34
Адамс
19
Магома
8
Кифтенбельд
31
Фаббрини
31
Фаббрини
8
Кифтенбельд
Остались в запасе
Дерби Каунти
Бирмингем Сити
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
2
Джош Когли
ПЗ
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
10
Рис Браун
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Остались в запасе
2
Джош Когли
ПЗ
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
10
Рис Браун
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Дерби Каунти - Бирмингем Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Прайд Парк
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