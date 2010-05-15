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Давид Беленгуэр
Статистика
Давид Беленгуэр - статистика
Завершил карьеру
17 декабря 1972 (53)
#4 | Защитник
180 см | 78 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хетафе
12
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Атлетико
0 : 3
15.05.2010
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
2 : 1
08.05.2010
Малага
88' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Тенерифе
3 : 2
18.04.2010
Хетафе
1' - 55'
Испания. Примера, 31 тур
Херес
0 : 1
10.04.2010
Хетафе
1' - 75'
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
1 : 1
04.04.2010
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Депортиво
1 : 3
28.03.2010
Хетафе
1' - 90'
61'
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
2 : 4
25.03.2010
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Атлетик
2 : 2
20.03.2010
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
3 : 0
13.03.2010
Мальорка
1' - 90'
62'
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
0 : 0
07.03.2010
Хетафе
1' - 90'
10'
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
0 : 2
27.02.2010
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
2 : 1
22.02.2010
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
2 : 2
14.02.2010
Альмерия
83' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Барселона
2 : 1
06.02.2010
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
0 : 0
31.01.2010
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Спортинг
1 : 0
10.01.2010
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Хетафе
1 : 0
03.01.2010
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
1 : 2
19.12.2009
Хетафе
58' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Хетафе
2 : 1
13.12.2009
Тенерифе
72' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
5 : 1
29.11.2009
Херес
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Эспаньол
0 : 2
22.11.2009
Хетафе
80' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Хетафе
0 : 2
07.11.2009
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Реал
2 : 0
31.10.2009
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
3 : 1
23.09.2009
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Альмерия
1 : 0
20.09.2009
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
0 : 2
12.09.2009
Барселона
Был в запасе
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