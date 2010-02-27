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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Сарагоса
Хетафе - Сарагоса: обзор матча 27 февраля 2010
Хетафе
27.02.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 24 тур
0 : 2
Завершен
Сарагоса
3'
У. Суасо
20'
У. Суасо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Сарагоса
Желтая карточка
Р. Пулидо
Замена
К. Диого
️️️️
Р. Пулидо
Желтая карточка
Х. Лопес
Замена
Х. Лопес
️️️️
А. Эррера
Желтая карточка
Р.
Замена
Мику
️️️️
Д. Парехо
Замена
А. Лафита
️️️️
Элизеу
Желтая карточка
К. Диас
Замена
П. Риос
️️️️
Д. Кортес
Замена
Х. Анхель Альбин
️️️️
П. Леон
Желтая карточка
Ф. Каскеро
20'
ГОЛ! 0:2!
У. Суасо
Желтая карточка
М. Контини
Желтая карточка
Л. Понцио
ГОЛ! 0:1!
У. Суасо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Ману
АП
14
Педро Леон
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Сарагоса
13
Роберто
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
23
Леонардо Понцио
ЦП
7
Эдмилсон
ЦП
14
Габи
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
26
Умберто Суасо
ЦФ
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
17
Фабио Селестини
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
0
Бланко Кепа
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
20
Мику
ЦФ
Сарагоса
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
2
Карлос Диого
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
21
Абель Агилар
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
7
Хорхе Лопес
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
4-3-2-1
13
Кодина
3
Рафа
6
Диас
23
Торрес
21
Кортес
18
Боатенг
22
Каскеро
10
Парехо
7
Ману
14
Леон
9
Сольдадо
4-4-2
13
Роберто
0
Пулидо
15
Контини
39
Ярошик
19
Элизеу
7
Эдмилсон
14
Габи
21
Эррера
23
Понцио
26
Суасо
14
Арисменди
21
Кортес
16
Риос
16
Риос
21
Кортес
14
Леон
25
Альбин
25
Альбин
14
Леон
10
Парехо
20
Мику
20
Мику
10
Парехо
0
Пулидо
2
Диого
2
Диого
0
Пулидо
19
Элизеу
7
Лафита
7
Лафита
19
Элизеу
21
Эррера
7
Хорхе Лопес
7
Хорхе Лопес
21
Эррера
Остались в запасе
Хетафе
Сарагоса
0
Бланко Кепа
ЦФ
19
Оскар Устари
ВР
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
17
Фабио Селестини
ЦП
Главный тренер
Виктор Муньос
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
21
Абель Агилар
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Остались в запасе
0
Бланко Кепа
ЦФ
19
Оскар Устари
ВР
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
17
Фабио Селестини
ЦП
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
21
Абель Агилар
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Статистика матча Хетафе - Сарагоса
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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