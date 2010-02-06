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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Хетафе
Барселона - Хетафе: обзор матча 06 февраля 2010
Барселона
06.02.2010, суббота, 22:00
Испания. Примера, 21 тур
2 : 1
Завершен
Хетафе
7'
Л. Месси
69'
Хави
90+3'
Р. Сольдадо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Хетафе
+3
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Сольдадо
Красная карточка
Р. Маркес
+2
Замена
Педро
️️️️
А. Иньеста
+1
Желтая карточка
С. Бускетс
Желтая карточка
Ф. Каскеро
Замена
Б. Кепа
️️️️
Мику
ГОЛ! 2:0!
Хави
Пас отдал
Л. Месси
Замена
Ф. Каскеро
️️️️
Д. Парехо
Замена
Р. Маркес
️️️️
Я. Туре
Замена
Ману
️️️️
Мане
Желтая карточка
Д. Боатенг
Замена
С. Бускетс
️️️️
З. Ибрагимович
Желтая карточка
Хави
Красная карточка
Ж. Пике
Желтая карточка
Максвелл
18'
Желтая карточка
Мане
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
Я. Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
17
Максвелл
ПЗ
6
Хави
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
8
Андрес Иньеста
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ПЗ
25
Хуан Анхель Альбин
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
20
Мику
АП
16
Педро Риос
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
9
Педро
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
3
Марио
ЦЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
7
Ману
АП
0
Бланко Кепа
ЦФ
4-3-1-2
26
Вальдес
22
Абидаль
3
Пике
22
Милито
17
Максвелл
6
Хави
42
Туре
20
Кейта
10
Месси
8
Иньеста
11
Ибрагимович
4-2-3-1
13
Кодина
23
Торрес
3
Рафа
6
Диас
2
Мане
10
Парехо
18
Боатенг
16
Риос
20
Мику
25
Альбин
9
Сольдадо
42
Туре
4
Маркес
4
Маркес
42
Туре
11
Ибрагимович
5
Бускетс
5
Бускетс
11
Ибрагимович
8
Иньеста
9
Педро
9
Педро
8
Иньеста
20
Мику
0
Кепа
0
Кепа
20
Мику
10
Парехо
22
Каскеро
22
Каскеро
10
Парехо
2
Мане
7
Ману
7
Ману
2
Мане
Остались в запасе
Барселона
Хетафе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
19
Оскар Устари
ВР
3
Марио
ЦЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
3
Марио
ЦЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Барселона - Хетафе
3
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 21:55 (прямая)
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