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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Барселона
Хетафе - Барселона: обзор матча 12 сентября 2009
Хетафе
12.09.2009, суббота, 20:00
Испания. Примера, 2 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
67'
З. Ибрагимович
80'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Барселона
Желтая карточка
Р.
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
З. Ибрагимович
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Желтая карточка
Мане
Замена
️️️️
П. Леон
Замена
Д. Алвес
️️️️
К. Пуйоль
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Э. Абидаль
Замена
Ф. Каскеро
️️️️
Д. Парехо
Замена
Л. Месси
️️️️
Жеффрен
Замена
А. Иньеста
️️️️
Педро
Желтая карточка
С. Кейта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЛП
17
Фабио Селестини
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ПЗ
6
Хави
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Жеффрен
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
4-3-1-2
19
Устари
2
Мане
3
Рафа
6
Диас
21
Кортес
10
Парехо
8
Гонсалес
17
Селестини
14
Леон
9
Сольдадо
25
Альбин
4-3-1-2
26
Вальдес
5
Пуйоль
3
Пике
19
Чигринский
22
Абидаль
6
Хави
42
Туре
20
Кейта
9
Педро
11
Ибрагимович
9
Жеффрен
10
Парехо
22
Каскеро
22
Каскеро
10
Парехо
5
Пуйоль
10
Алвес
10
Алвес
5
Пуйоль
9
Педро
8
Иньеста
8
Иньеста
9
Педро
9
Жеффрен
10
Месси
10
Месси
9
Жеффрен
Остались в запасе
Хетафе
Барселона
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Виктор Муньос
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
12
Тьерри Анри
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
12
Тьерри Анри
ЛФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Хетафе - Барселона
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 19:55 (прямая)
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