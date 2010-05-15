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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Хетафе
Атлетико - Хетафе: обзор матча 15 мая 2010
Атлетико
15.05.2010, суббота, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
0 : 3
Завершен
Хетафе
14'
Р. Сольдадо
53'
Р. Сольдадо
87'
Д. Парехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Хетафе
ГОЛ! 0:3!
Д. Парехо
Замена
Х. Гавилан
️️️️
Р. Сольдадо
Желтая карточка
Ф. Каскеро
Замена
Р. Перес
️️️️
Борха
Замена
Д. Парехо
️️️️
Ману
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Замена
Борха
️️️️
Тиагу
ГОЛ! 0:2!
Р. Сольдадо
Желтая карточка
И. Камачо
Желтая карточка
Мане
Замена
М. Торрес
️️️️
Д. Кортес
14'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сольдадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Жоэль
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
5
Хуанито
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
6
Коке
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
5
Тиагу
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
17
Фабио Селестини
ЦП
7
Ману
АП
14
Педро Леон
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
47
Серхио Родригес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Хетафе
23
Мигель Торрес
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
18
Дерек Боатенг
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
0
Бланко Кепа
ЦФ
20
Мику
ЦФ
4-5-1
1
Жоэль
18
Домингес
5
Хуанито
6
Кабрера
20
Валера
11
Сальвио
14
Хурадо
5
Тиагу
4
Камачо
6
Коке
6
Бальде
4-3-2-1
13
Кодина
21
Кортес
6
Диас
4
Беленгуэр
2
Мане
8
Гонсалес
22
Каскеро
17
Селестини
14
Леон
7
Ману
9
Сольдадо
Борха
21
Перес
21
Перес
Борха
14
Хурадо
14
Гарсия
14
Гарсия
14
Хурадо
5
Тиагу
17
Борха
17
Борха
5
Тиагу
21
Кортес
23
Торрес
23
Торрес
21
Кортес
9
Сольдадо
14
Гавилан
14
Гавилан
9
Сольдадо
7
Ману
10
Парехо
10
Парехо
7
Ману
Остались в запасе
Атлетико
Хетафе
47
Серхио Родригес
ЦЗ
43
Давид Де Хеа
ВР
21
Луис Переа
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
0
Бланко Кепа
ЦФ
18
Дерек Боатенг
ЦП
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
47
Серхио Родригес
ЦЗ
43
Давид Де Хеа
ВР
21
Луис Переа
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Остались в запасе
0
Бланко Кепа
ЦФ
18
Дерек Боатенг
ЦП
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Атлетико - Хетафе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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