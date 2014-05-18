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Оскар Гонсалес
Статистика
Оскар Гонсалес - статистика
Завершил карьеру
12 ноября 1982 (43)
#10 | Полузащитник
181 см | 75 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Лига Чемпионов 2009/2010
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вальядолид
22
1
3
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Вальядолид
0 : 1
18.05.2014
Гранада
1' - 90'
81'
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
4 : 3
11.05.2014
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Вальядолид
1 : 1
07.05.2014
Реал
1' - 64'
Испания. Примера, 36 тур
Вальядолид
1 : 0
03.05.2014
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Сельта
4 : 1
28.04.2014
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
0 : 0
11.04.2014
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Вальядолид
0 : 0
06.04.2014
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Вальядолид
1 : 0
30.03.2014
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
27.03.2014
Вальядолид
1' - 90'
43'
Испания. Примера, 29 тур
Вальядолид
1 : 1
22.03.2014
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Севилья
4 : 1
16.03.2014
Вальядолид
45' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Вальядолид
1 : 0
08.03.2014
Барселона
65' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Малага
1 : 1
01.03.2014
Вальядолид
62' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Вальядолид
1 : 0
25.01.2014
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
4 : 2
21.01.2014
Вальядолид
1' - 90'
15'
Испания. Примера, 19 тур
Гранада
4 : 0
10.01.2014
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Вальядолид
0 : 0
04.01.2014
Бетис
74' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
4 : 2
22.12.2013
Вальядолид
1' - 90'
75'
Испания. Примера, 16 тур
Вальядолид
3 : 0
17.12.2013
Сельта
59' - 90'
86'
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
25.10.2013
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Эльче
0 : 0
16.09.2013
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Вальядолид
1 : 0
31.08.2013
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
2 : 1
25.08.2013
Вальядолид
1' - 82'
Испания. Примера, 1 тур
Вальядолид
1 : 2
17.08.2013
Атлетик
1' - 76'
31'
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