Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Англия. Чемпионшип, 11 тур