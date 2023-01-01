Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тодд Кейн - статистика

Завершил карьеру
17 сентября 1993 (33)
#34 | Защитник
180 см | 70 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ковентри
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ковентри
1 : 1
01.01.2023
Бристоль Сити
1' - 64'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Ковентри
0 : 0
29.12.2022
Кардифф
61' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Шеффилд Юнайтед
3 : 1
26.12.2022
Ковентри
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Ковентри
1 : 0
21.12.2022
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ковентри
3 : 3
17.12.2022
Суонси
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Рединг
1 : 0
10.12.2022
Ковентри
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Ковентри
2 : 0
12.11.2022
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Ковентри
2 : 0
08.11.2022
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Уотфорд
0 : 1
05.11.2022
Ковентри
75' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ковентри
1 : 0
01.11.2022
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ковентри
1 : 2
29.10.2022
Блэкпул
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ковентри
2 : 2
25.10.2022
Ротерхэм
75' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
0 : 2
22.10.2022
Ковентри
89' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ковентри
1 : 0
19.10.2022
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
0 : 1
15.10.2022
Ковентри
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Ковентри
0 : 1
08.10.2022
Бернли
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бристоль Сити
0 : 0
04.10.2022
Ковентри
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Ковентри
1 : 0
01.10.2022
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
17.09.2022
Ковентри
Был в запасе
Главные новости
Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
16:29
2
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
1
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
3
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
42
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
6
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
3
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
1
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
1
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
12:43
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+