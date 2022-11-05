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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Ковентри
Уотфорд - Ковентри: обзор матча 05 ноября 2022
Уотфорд
05.11.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
0 : 1
Завершен
Ковентри
50'
В. Дьекереш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Ковентри
90'
+5
Желтая карточка
Б. Уилсон
Желтая карточка
А. Камара
83'
Замена
Ж. Унгбо
️️️️
К. Дэвис
80'
75'
Замена
Т. Кейн
️️️️
Д. Берроуз
75'
Замена
Т. Уокер
️️️️
Д. Аллен
Желтая карточка
Х. Чодури
74'
Замена
В. Байо
️️️️
К. Сема
72'
Желтая карточка
Ф. Сьерральта
69'
66'
Замена
Д. Бидуэлл
️️️️
Д. Экклз
66'
Замена
К. О'Харе
️️️️
К. Палмер
Замена
Я. Асприлья
️️️️
Ж. Педро
64'
Замена
М. Гаспар
️️️️
Д. Гослинг
64'
60'
Желтая карточка
Д. Экклз
50'
ГОЛ! 0:1!
В. Дьекереш
Пас отдал
Д. Аллен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
38
Густаво Хамер
ОП
18
Бен Шиф
ОП
28
Джош Экклз
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Уотфорд
40
Мадука Окойе
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
22
Ясер Асприлья
АП
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
25
Райан Хоули
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
3-1-3-1-2
26
Бахман
11
Камара
22
Сьерральта
5
Троост-Эконг
39
Кайембе
12
Сема
32
Гослинг
8
Чодури
7
Сарр
9
Дэвис
9
Педро
3-2-2-3
13
Уилсон
5
МакФадзин
4
Панцо
5
Роуз
38
Хамер
18
Шиф
28
Экклз
24
Аллен
2
Берроуз
45
Палмер
14
Дьекереш
32
Гослинг
2
Гаспар
2
Гаспар
32
Гослинг
9
Педро
22
Асприлья
22
Асприлья
9
Педро
9
Дэвис
15
Унгбо
15
Унгбо
9
Дэвис
12
Сема
15
Байо
15
Байо
12
Сема
28
Экклз
21
Бидуэлл
21
Бидуэлл
28
Экклз
2
Берроуз
34
Кейн
34
Кейн
2
Берроуз
45
Палмер
17
О'Харе
17
О'Харе
45
Палмер
24
Аллен
10
Уокер
10
Уокер
24
Аллен
Остались в запасе
Уотфорд
Ковентри
40
Мадука Окойе
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
Главный тренер
Рой Ходжсон
21
Саймон Мур
ВР
25
Райан Хоули
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
40
Мадука Окойе
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
25
Райан Хоули
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Уотфорд - Ковентри
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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