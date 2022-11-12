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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Куинз Парк Рейнджерс
Ковентри - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 12 ноября 2022
Ковентри
12.11.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
2 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
11'
В. Дьекереш
78'
В. Дьекереш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Куинз Парк Рейнджерс
87'
Замена
Д. Томас
️️️️
К. Уиллок
87'
Замена
А. Адома
️️️️
Т. Ричардс
Желтая карточка
К. МакФадзин
86'
83'
Замена
С. Армстронг
️️️️
И. Хаир
82'
Замена
О. Шодипо
️️️️
Л. Дайкс
80'
Замена
О. Какай
️️️️
Д. Кларк-Салтер
ГОЛ! 2:0!
В. Дьекереш
Пас отдал
К. О'Харе
78'
76'
Желтая карточка
И. Хаир
65'
Желтая карточка
С. Филд
Желтая карточка
К. Дойл
27'
ГОЛ! 1:0!
В. Дьекереш
Пас отдал
Д. Аллен
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
38
Густаво Хамер
ОП
18
Бен Шиф
ОП
28
Джош Экклз
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
32
Тэйлор Ричардс
АП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
34
Тодд Кейн
ПЗ
4
Лайам Келли
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
31
Джордан Арчер
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Уилсон
21
Бидуэлл
5
МакФадзин
4
Панцо
2
Дойл
38
Хамер
18
Шиф
28
Экклз
24
Аллен
17
О'Харе
14
Дьекереш
3-3-3-1
88
Дьенг
2
Лейрд
2
Данн
16
Дикки
6
Кларк-Салтер
21
Доззел
26
Филд
10
Хаир
32
Ричардс
16
Уиллок
13
Дайкс
6
Кларк-Салтер
29
Какай
29
Какай
6
Кларк-Салтер
32
Ричардс
37
Адома
37
Адома
32
Ричардс
16
Уиллок
8
Томас
8
Томас
16
Уиллок
10
Хаир
22
Армстронг
22
Армстронг
10
Хаир
13
Дайкс
30
Шодипо
30
Шодипо
13
Дайкс
Остались в запасе
Ковентри
Куинз Парк Рейнджерс
21
Саймон Мур
ВР
34
Тодд Кейн
ПЗ
4
Лайам Келли
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
31
Джордан Арчер
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
34
Тодд Кейн
ПЗ
4
Лайам Келли
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Остались в запасе
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
31
Джордан Арчер
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Ковентри - Куинз Парк Рейнджерс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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