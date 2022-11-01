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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Блэкберн
Ковентри - Блэкберн: обзор матча 01 ноября 2022
Ковентри
01.11.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
1 : 0
Завершен
Блэкберн
41'
Д. Аллен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Блэкберн
90'
+3
Желтая карточка
Т. Камински
Желтая карточка
К. Палмер
90'
+3
88'
Замена
Г. Пикеринг
️️️️
С. Уортон
85'
Красная карточка
Д. Гаррет
80'
Замена
Б. Дак
️️️️
С. Шмодикс
80'
Замена
Т. Долан
️️️️
А. Уортон
79'
Замена
Д. Гаррет
️️️️
Л. Трэвис
Замена
Т. Уокер
️️️️
К. О'Харе
77'
76'
Желтая карточка
С. Уортон
Замена
К. Палмер
️️️️
Г. Хамер
71'
Желтая карточка
Д. Экклз
56'
46'
Замена
Д. Херст
️️️️
Д. Вейл
ГОЛ! 1:0!
Д. Аллен
Пас отдал
Д. Экклз
41'
39'
Желтая карточка
Д. Хайам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
18
Бен Шиф
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
28
Джош Экклз
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
20
Адам Уортон
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
27
Джек Вейл
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
34
Тодд Кейн
ПЗ
25
Райан Хоули
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
30
Джейк Гаррет
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
15
Джордж Херст
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Уилсон
21
Бидуэлл
2
Дойл
5
Роуз
4
Панцо
18
Шиф
38
Хамер
28
Экклз
24
Аллен
17
О'Харе
14
Дьекереш
3-2-2-2-1
1
Камински
16
Уортон
4
Айяла
5
Хайам
2
Бриттан
27
Трэвис
20
Уортон
23
Мортон
11
Шмодикс
22
Бреретон
27
Вейл
17
О'Харе
10
Уокер
10
Уокер
17
О'Харе
38
Хамер
45
Палмер
45
Палмер
38
Хамер
16
Уортон
3
Пикеринг
3
Пикеринг
16
Уортон
27
Трэвис
30
Гаррет
30
Гаррет
27
Трэвис
11
Шмодикс
23
Дак
23
Дак
11
Шмодикс
20
Уортон
24
Долан
24
Долан
20
Уортон
27
Вейл
15
Херст
15
Херст
27
Вейл
Остались в запасе
Ковентри
Блэкберн
21
Саймон Мур
ВР
34
Тодд Кейн
ПЗ
25
Райан Хоули
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
34
Тодд Кейн
ПЗ
25
Райан Хоули
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Ковентри - Блэкберн
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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