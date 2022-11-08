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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Уиган Атлетик
Ковентри - Уиган Атлетик: обзор матча 08 ноября 2022
Ковентри
08.11.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 4 тур
2 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
77'
Г. Хамер
90+5'
В. Дьекереш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Уиган Атлетик
ГОЛ! 2:0!
В. Дьекереш
Пас отдал
Д. Экклз
90'
+5
82'
Замена
Г. Эдвардс
️️️️
Т. Дариква
82'
Замена
Т. Осгор
️️️️
Д. Кузинс
ГОЛ! 1:0!
Г. Хамер
Пас отдал
Б. Шиф
77'
Замена
К. Дойл
️️️️
М. Роуз
73'
73'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
Ч. Уайк
73'
Замена
Г. Шинни
️️️️
К. Лэнг
Замена
Т. Уокер
️️️️
К. О'Харе
68'
Замена
Д. Аллен
️️️️
К. Палмер
68'
Желтая карточка
Д. Панцо
63'
60'
Замена
Н. Бродхед
️️️️
У. Кин
Желтая карточка
Б. Шиф
38'
21'
Желтая карточка
Д. Уотмоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
18
Бен Шиф
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
28
Джош Экклз
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
10
Каллум Лэнг
ПВ
10
Чарли Уайк
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
2
Каллум Дойл
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
24
Джейми Аллен
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
19
Тело Осгор
АП
33
Натан Бродхед
ЦФ
7
Гвайон Эдвардс
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
4-2-1-1-2
13
Уилсон
21
Бидуэлл
5
МакФадзин
4
Панцо
5
Роуз
18
Шиф
38
Хамер
28
Экклз
17
О'Харе
45
Палмер
14
Дьекереш
4-3-1-2
32
Джонс
6
Уотмоу
16
Тилт
2
Дариква
4
Эдмондс-Грин
8
Пауэр
16
МакКлин
24
Кузинс
10
Лэнг
18
Кин
10
Уайк
5
Роуз
2
Дойл
2
Дойл
5
Роуз
45
Палмер
24
Аллен
24
Аллен
45
Палмер
17
О'Харе
10
Уокер
10
Уокер
17
О'Харе
10
Лэнг
4
Шинни
4
Шинни
10
Лэнг
24
Кузинс
19
Осгор
19
Осгор
24
Кузинс
18
Кин
33
Бродхед
33
Бродхед
18
Кин
2
Дариква
7
Эдвардс
7
Эдвардс
2
Дариква
10
Уайк
9
Магеннис
9
Магеннис
10
Уайк
Остались в запасе
Ковентри
Уиган Атлетик
21
Саймон Мур
ВР
34
Тодд Кейн
ПЗ
2
Джек Берроуз
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
1
Сэм Тикл
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
Главный тренер
Пол Кук
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
34
Тодд Кейн
ПЗ
2
Джек Берроуз
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Остались в запасе
1
Сэм Тикл
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Пол Кук
Статистика матча Ковентри - Уиган Атлетик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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