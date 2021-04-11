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Жонатан Делаплас
Статистика
Жонатан Делаплас - статистика
Завершил карьеру
20 марта 1986 (40)
#22 | Полузащитник
167 см | 60 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лорьян
17
0
1
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 32 тур
Ланс
4 : 1
11.04.2021
Лорьян
65' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Лорьян
1 : 0
04.04.2021
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Нант
1 : 1
21.03.2021
Лорьян
71' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
2 : 2
14.02.2021
Лорьян
78' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лорьян
1 : 0
06.02.2021
Реймс
82' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ренн
1 : 1
03.02.2021
Лорьян
1' - 85'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лорьян
3 : 2
31.01.2021
ПСЖ
60' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
3 : 2
27.01.2021
Дижон
1' - 90'
58'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лорьян
2 : 5
06.01.2021
Монако
1' - 48'
48'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ницца
2 : 2
23.12.2020
Лорьян
63' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лорьян
0 : 3
20.12.2020
Ренн
1' - 90'
74'
Франция. Лига 1, 14 тур
Лорьян
3 : 0
13.12.2020
Ним
1' - 77'
Франция. Лига 1, 13 тур
Анжер
2 : 0
06.12.2020
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Лорьян
0 : 2
08.11.2020
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Дижон
0 : 0
01.11.2020
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Лорьян
0 : 1
24.10.2020
Марсель
83' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Реймс
1 : 3
17.10.2020
Лорьян
84' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Метц
3 : 1
04.10.2020
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Лорьян
1 : 1
27.09.2020
Лион
75' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Лорьян
3 : 1
23.08.2020
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