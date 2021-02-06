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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Реймс
Лорьян - Реймс: обзор матча 06 февраля 2021
Лорьян
06.02.2021, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 0
Завершен
Реймс
53'
Л. Абержель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Реймс
90'
+5
Желтая карточка
Х. Шавалерен
87'
Желтая карточка
Т. де Смет
Замена
Ж. Делаплас
️️️️
У. Мендес
82'
82'
Замена
К. Сирхейс
️️️️
Б. Диа
75'
Замена
М. Думбия
️️️️
М. Кафаро
75'
Замена
Т. де Смет
️️️️
Конан
74'
Желтая карточка
Н. Мбюкю
Замена
А. Грбич
️️️️
Т. Моффи
68'
63'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
В. Бериша
63'
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
Д. Кутеса
Замена
Й. Висса
️️️️
А. Лорьенте
61'
Замена
Э. Ле Фе
️️️️
К. Буагар
61'
ГОЛ! 1:0!
Л. Абержель
Пас отдал
Э. Гравийон
53'
27'
Желтая карточка
Д. Кутеса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
6
Тома Монконду
ОП
17
Кентен Буагар
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Лорьян
1
Тедди Бартуше
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
34
Tiago Ilori
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
9
Адриан Грбич
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Мухамаду Драмме
ОП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
3-4-2-1
1
Дрейер
15
Лапорт
55
Гравийон
21
Морель
17
Мендес
19
Абержель
6
Монконду
14
Эрго
17
Буагар
45
Лорьенте
9
Моффи
4-1-2-2-1
1
Райкович
25
Фоке
5
Абдельхамид
4
Фас
33
Конан
7
Шавалерен
8
Кассама
23
Бериша
20
Кафаро
7
Кутеса
22
Диа
17
Буагар
28
Ле Фе
28
Ле Фе
17
Буагар
9
Моффи
9
Грбич
9
Грбич
9
Моффи
45
Лорьенте
9
Висса
9
Висса
45
Лорьенте
17
Мендес
22
Делаплас
22
Делаплас
17
Мендес
33
Конан
28
де Смет
28
де Смет
33
Конан
23
Бериша
11
Мбюкю
11
Мбюкю
23
Бериша
20
Кафаро
7
Думбия
7
Думбия
20
Кафаро
22
Диа
14
Сирхейс
14
Сирхейс
22
Диа
7
Кутеса
19
Туре
19
Туре
7
Кутеса
Остались в запасе
Лорьян
Реймс
1
Тедди Бартуше
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
34
Tiago Ilori
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
9
Арбер Зенели
ЛВ
23
Йехван Диуф
ВР
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
1
Тедди Бартуше
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
34
Tiago Ilori
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Остались в запасе
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
9
Арбер Зенели
ЛВ
23
Йехван Диуф
ВР
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Лорьян - Реймс
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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