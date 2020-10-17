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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Лорьян
Реймс - Лорьян: обзор матча 17 октября 2020
Реймс
17.10.2020, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 7 тур
1 : 3
Завершен
Лорьян
15'
М. Кассама
61'
П. Амель
64'
Й. Висса (П)
80'
Т. Моффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Лорьян
Красная карточка
А. Донис
90'
84'
Замена
Ж. Делаплас
️️️️
Л. Абержель
83'
Замена
Ф. Лемуан
️️️️
Т. Моффи
Замена
А. Донис
️️️️
К. Сирхейс
81'
80'
ГОЛ! 1:3!
Т. Моффи
Пас отдал
А. Лорьенте
76'
Замена
Т. Монконду
️️️️
Т. Чалоба
76'
Замена
А. Лорьенте
️️️️
К. Буагар
Замена
М. Думбия
️️️️
Н. Мбюкю
73'
73'
Замена
А. Грбич
️️️️
П. Амель
Красная карточка
М. Кассама
70'
64'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Й. Висса
61'
ГОЛ! 1:1!
П. Амель
Желтая карточка
В. Фас
54'
34'
Желтая карточка
П. Амель
Желтая карточка
Х. Шавалерен
19'
ГОЛ! 1:0!
М. Кассама
Пас отдал
Д. Кутеса
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
19
Лоран Абержель
ОП
17
Кентен Буагар
АП
9
Терем Моффи
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
25
Стефан Диарра
ПВ
9
Адриан Грбич
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райкович
28
де Смет
5
Абдельхамид
4
Фас
25
Фоке
7
Шавалерен
8
Кассама
11
Мбюкю
20
Кафаро
7
Кутеса
14
Сирхейс
3-3-2-2
1
Нарди
15
Лапорт
55
Гравийон
21
Морель
17
Мендес
19
Абержель
99
Чалоба
17
Буагар
9
Висса
29
Амель
9
Моффи
11
Мбюкю
7
Думбия
7
Думбия
11
Мбюкю
14
Сирхейс
22
Донис
22
Донис
14
Сирхейс
29
Амель
9
Грбич
9
Грбич
29
Амель
17
Буагар
45
Лорьенте
45
Лорьенте
17
Буагар
99
Чалоба
6
Монконду
6
Монконду
99
Чалоба
9
Моффи
18
Лемуан
18
Лемуан
9
Моффи
19
Абержель
22
Делаплас
22
Делаплас
19
Абержель
Остались в запасе
Реймс
Лорьян
13
Фоде Дукуре
ПЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
23
Йехван Диуф
ВР
Главный тренер
Давид Гуйон
28
Энцо Ле Фе
ЦП
25
Стефан Диарра
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
Остались в запасе
13
Фоде Дукуре
ПЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
23
Йехван Диуф
ВР
Остались в запасе
28
Энцо Ле Фе
ЦП
25
Стефан Диарра
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Реймс - Лорьян
2
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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