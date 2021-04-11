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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Лорьян
Ланс - Лорьян: обзор матча 11 апреля 2021
Ланс
11.04.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 32 тур
4 : 1
Завершен
Лорьян
16'
Г. Какута (П)
39'
К. Жан
55'
А. Калимуэндо
88'
С. Банза (П)
29'
Т. Моффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Лорьян
ГОЛ с пенальти! 4:1!
С. Банза
88'
Замена
А. Соу
️️️️
Г. Какута
86'
82'
Замена
П. Амель
️️️️
Т. Моффи
80'
Замена
С. Диарра
️️️️
Й. Висса
Замена
С. Банза
️️️️
А. Калимуэндо
77'
Замена
Ш. Траоре
️️️️
Ж. Клосс
77'
65'
Замена
А. Грбич
️️️️
Э. Гравийон
65'
Замена
Ж. Делаплас
️️️️
Ж. Эрго
65'
Замена
А. Лорьенте
️️️️
Э. Ле Фе
ГОЛ! 3:1!
А. Калимуэндо
55'
ГОЛ! 2:1!
К. Жан
39'
29'
ГОЛ! 1:1!
Т. Моффи
Пас отдал
Э. Ле Фе
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Какута
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
5
Гаэль Какута
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
19
Лоран Абержель
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
9
Терем Моффи
ЦФ
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
4
Иссиага Силла
ЛЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
10
Давид Кошта
АП
34
Ансу Соу
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
25
Стефан Диарра
ПВ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
3-4-1-2
16
Лека
92
Клосс
24
Гради
15
Фортеш
21
Айдара
28
Дукур
18
Каюзак
22
Мишелен
5
Какута
10
Жан
15
Калимуэндо
3-3-2-1-1
1
Дрейер
99
Чалоба
55
Гравийон
15
Лапорт
14
Эрго
19
Абержель
25
Ле Гофф
18
Лемуан
28
Ле Фе
9
Висса
9
Моффи
5
Какута
34
Соу
34
Соу
5
Какута
92
Клосс
93
Траоре
93
Траоре
92
Клосс
15
Калимуэндо
24
Банза
24
Банза
15
Калимуэндо
14
Эрго
22
Делаплас
22
Делаплас
14
Эрго
28
Ле Фе
45
Лорьенте
45
Лорьенте
28
Ле Фе
9
Висса
25
Диарра
25
Диарра
9
Висса
9
Моффи
29
Амель
29
Амель
9
Моффи
55
Гравийон
9
Грбич
9
Грбич
55
Гравийон
Остались в запасе
Ланс
Лорьян
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
4
Иссиага Силла
ЛЗ
10
Давид Кошта
АП
1
Пауль Нарди
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
Остались в запасе
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
4
Иссиага Силла
ЛЗ
10
Давид Кошта
АП
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
Статистика матча Ланс - Лорьян
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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