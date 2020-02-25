Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дарнелл Фишер - статистика

Завершил карьеру
4 апреля 1994 (32), Рединг
#14 | Защитник
175 см
Англия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Престон
22
0
4
10
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Вест Бромвич
2 : 0
25.02.2020
Престон
1' - 64'
64'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Престон
2 : 1
22.02.2020
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Сток Сити
0 : 2
12.02.2020
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Уиган Атлетик
1 : 2
08.02.2020
Престон
1' - 90'
84'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Престон
1 : 1
01.02.2020
Суонси
1' - 90'
28'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Барнсли
0 : 3
21.01.2020
Престон
1' - 90'
19'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Престон
2 : 1
18.01.2020
Чарльтон
1' - 90'
31'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Блэкберн
1 : 1
11.01.2020
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Престон
0 : 2
01.01.2020
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Престон
0 : 2
29.12.2019
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Престон
2 : 1
14.12.2019
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Дерби Каунти
1 : 0
23.11.2019
Престон
1' - 90'
23'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Престон
3 : 1
09.11.2019
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
45'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2019
Престон
1' - 90'
74'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
3 : 2
26.10.2019
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Престон
1 : 1
22.10.2019
Лидс
1' - 90'
86'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Рединг
1 : 0
19.10.2019
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Мидлсбро
1 : 1
01.10.2019
Престон
1' - 90'
42'
90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Престон
3 : 3
28.09.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
39'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бирмингем Сити
0 : 1
21.09.2019
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Престон
2 : 0
14.09.2019
Брентфорд
1' - 90'
70'
60'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Престон
2 : 1
24.08.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Престон
3 : 1
21.08.2019
Сток Сити
Был в запасе
77'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Суонси
3 : 2
17.08.2019
Престон
1' - 90'
18'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Престон
3 : 0
10.08.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Миллуолл
1 : 0
03.08.2019
Престон
Был в запасе
Главные новости
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
3
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
2
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
1
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
12:43
2
Мостовой поставил оценку «Спартаку» за начало сезона
12:10
2
Аршавин – о трансфере Сперцяна: «Деньги перевесили, ничего плохого в этом не вижу»
11:58
Соболева призвали не выпендриваться в сборной России
11:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+