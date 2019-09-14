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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Брентфорд
Престон - Брентфорд: обзор матча 14 сентября 2019
Престон
14.09.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
2 : 0
Завершен
Брентфорд
4'
Ш. Магуайр
70'
Т. Баркуйзен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Брентфорд
78'
Желтая карточка
К. Нергор
Желтая карточка
Д. Джонсон
78'
ГОЛ! 2:0!
Т. Баркуйзен
Пас отдал
Д. Фишер
70'
Желтая карточка
Д. Фишер
60'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Магуайр
Пас отдал
Р. Ледсон
4'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Престон
12
Пол Галлахер
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
3-4-1
1
Радд
5
Бауэр
6
Дэвис
14
Фишер
29
Баркуйзен
8
Брауне
14
Джонсон
4
Ледсон
24
Магуайр
4-2-1-2
1
Райя
3
Дальсгаард
17
Жанвье
18
Янссон
3
Генри
23
Нергор
8
Йенсен
7
Каньос
10
Бенрахма
11
Уоткинс
Остались в запасе
Престон
Брентфорд
12
Пол Галлахер
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
12
Пол Галлахер
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Престон - Брентфорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
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