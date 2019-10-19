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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Престон
Рединг - Престон: обзор матча 19 октября 2019
Рединг
19.10.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
1 : 0
Завершен
Престон
90+8'
М. Миазга
90+8'
М. Миазга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Престон
Желтая карточка
М. Миазга
90'
+8
Желтая карточка
М. Миазга
90'
+8
ГОЛ! 2:0!
М. Миазга
90'
+8
ГОЛ! 1:0!
М. Миазга
90'
+8
90'
+1
Желтая карточка
Б. Пирсон
90'
+1
Желтая карточка
Б. Пирсон
Замена
️️️️
C. Adam
84'
Замена
️️️️
S. Baldock
70'
Замена
️️️️
Д. Намасо
70'
70'
Замена
️️️️
Д. Стокли
58'
Замена
️️️️
А. Брауне
58'
Замена
️️️️
J. Harrop
16'
Желтая карточка
D. Nugent
16'
Желтая карточка
Д. Наджент
Желтая карточка
Д. Обита
8'
Желтая карточка
Д. Обита
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
25
Пеле
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Престон
1
Деклан Радд
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
12
Paul Gallagher
ЦП
35
David Nugent
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Рединг
24
Sam Walker
ВР
28
Сэм Уокер
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
26
Charlie Adam
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
10
Дэнни Намасо
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
9
Джейден Стокли
ЦФ
4-5-1
1
Кабрал
3
Миазга
26
Мур
5
Моррисон
17
Идом
25
Пеле
14
Эджария
21
Обита
11
Мейте
8
Свифт
47
Пушкаш
3-2-5-3
1
Радд
5
Бауэр
2
14
Фишер
16
Хьюз
6
Дэвис
29
Баркуйзен
12
Галлахер
4
Пирсон
12
14
Джонсон
24
Магуайр
35
Наджент
35
26
26
9
9
10
Намасо
10
Намасо
8
Брауне
8
Брауне
25
25
9
Стокли
9
Стокли
Остались в запасе
Рединг
Престон
3
Омар Ричардс
ЛЗ
24
Sam Walker
ВР
28
Сэм Уокер
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
24
Sam Walker
ВР
28
Сэм Уокер
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Рединг - Престон
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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