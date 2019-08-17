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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Престон
Суонси - Престон: обзор матча 17 августа 2019
Суонси
17.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
3 : 2
Завершен
Престон
45+4'
Борха
69'
Борха
67'
Д. Джонсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Престон
ГОЛ! 2:1!
Борха
Пас отдал
Д. Бидуэлл
69'
67'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Джонсон
ГОЛ! 1:0!
Борха
Пас отдал
К. Робертс
45'
+4
18'
Желтая карточка
Д. Фишер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
43
Берсант Целина
АП
17
Борха
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Престон
1
Деклан Радд
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
Престон
5
Том Кларк
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
4-2-1-3
28
Вудман
21
Бидуэлл
6
Родон
3
ван дер Хоорн
14
Робертс
6
Гримес
4
Фултон
43
Целина
12
Дайер
15
Калулу
17
Борха
3-3-2
1
Радд
6
Дэвис
5
Бауэр
14
Фишер
14
Джонсон
12
Галлахер
4
Пирсон
24
Магуайр
9
Мулт
Остались в запасе
Суонси
Престон
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
Главный тренер
Витор Матуш
5
Том Кларк
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
Остались в запасе
5
Том Кларк
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Суонси - Престон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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