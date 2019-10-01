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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Престон
Мидлсбро - Престон: обзор матча 01 октября 2019
Мидлсбро
01.10.2019, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 1
Завершен
Престон
42'
Д. Фишер (АГ)
40'
Д. Хэрроп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Престон
Желтая карточка
Э. Флетчер
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
Д. Фишер
Желтая карточка
А. Клэйтон
86'
65'
Желтая карточка
Б. Пирсон
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Фишер
42'
40'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хэрроп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
11
Маркус Браун
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Престон
1
Деклан Радд
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Мидлсбро
10
Льюис Уинг
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Престон
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
4-3-1-1
12
Рэндольф
4
Айяла
5
Шоттон
17
МакНэйр
23
Фрай
11
Браун
7
Клэйтон
16
Хаусон
16
Тавернье
27
Ассомбалонга
3-5-1
1
Радд
5
Бауэр
6
Дэвис
14
Фишер
29
Баркуйзен
10
Хэрроп
8
Брауне
14
Джонсон
4
Пирсон
24
Магуайр
Остались в запасе
Мидлсбро
Престон
10
Льюис Уинг
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
10
Льюис Уинг
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Мидлсбро - Престон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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