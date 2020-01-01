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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Мидлсбро
Престон - Мидлсбро: обзор матча 01 января 2020
Престон
01.01.2020, среда, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
0 : 2
Завершен
Мидлсбро
40'
Р. Жестеде
62'
Б. Дэвис (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Мидлсбро
66'
Желтая карточка
М. Джонсон
64'
Желтая карточка
А. Клэйтон
62'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Б. Дэвис
40'
ГОЛ! 0:1!
Р. Жестеде
Пас отдал
Д. Сэйвилл
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Мидлсбро
23
Даэл Фрай
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
21
Марвин Джонсон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Престон
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
Мидлсбро
25
Томас Мехиас
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
4-4-2
1
Радд
16
Хьюз
5
Бауэр
14
Фишер
6
Дэвис
8
Брауне
12
Галлахер
4
Пирсон
29
Баркуйзен
24
Магуайр
35
Наджент
2-4-1-2
23
Фрай
4
Айяла
6
Сэйвилл
7
Клэйтон
16
Хаусон
21
Джонсон
16
Тавернье
11
Флетчер
39
Жестеде
Остались в запасе
Престон
Мидлсбро
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
25
Томас Мехиас
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
Остались в запасе
25
Томас Мехиас
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Престон - Мидлсбро
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
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