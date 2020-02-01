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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Суонси
Престон - Суонси: обзор матча 01 февраля 2020
Престон
01.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
1 : 1
Завершен
Суонси
28'
С. Синклейр
33'
Р. Брюстер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Суонси
71'
Желтая карточка
Б. Целина
55'
Желтая карточка
Р. Брюстер
54'
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
Желтая карточка
П. Бауэр
45'
+3
33'
ГОЛ! 1:1!
Р. Брюстер
ГОЛ! 1:0!
С. Синклейр
Пас отдал
Д. Фишер
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
43
Берсант Целина
АП
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Престон
5
Том Кларк
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
31
Ян Дханда
АП
3-5-1
1
Радд
14
Фишер
5
Бауэр
6
Дэвис
10
Хэрроп
14
Джонсон
4
Пирсон
8
Брауне
29
Баркуйзен
7
Синклейр
4-1-2-1
28
Вудман
26
Ноутон
6
Гехи
6
Родон
21
Бидуэлл
6
Гримес
43
Целина
24
Айю
10
Брюстер
Остались в запасе
Престон
Суонси
5
Том Кларк
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
31
Ян Дханда
АП
1
Эрвин Мюлдер
ВР
4
Джей Фултон
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
5
Том Кларк
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Остались в запасе
31
Ян Дханда
АП
1
Эрвин Мюлдер
ВР
4
Джей Фултон
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Престон - Суонси
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
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