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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Рединг
Престон - Рединг: обзор матча 29 декабря 2019
Престон
29.12.2019, воскресенье, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
0 : 2
Завершен
Рединг
12'
Д. Свифт
16'
Л. Жоао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Рединг
16'
ГОЛ! 0:2!
Л. Жоао
Пас отдал
Т. Блэкетт
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Свифт
Пас отдал
Т. Блэкетт
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
25
Пеле
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Престон
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
4-4-1
1
Радд
16
Хьюз
23
Хантингтон
5
Кларк
6
Дэвис
10
Хэрроп
8
Брауне
4
Пирсон
44
Поттс
24
Магуайр
4-5-1
1
Кабрал
26
Мур
5
Моррисон
2
Гантер
6
Блэкетт
8
Свифт
16
Адам
25
Пеле
14
Эджария
11
Мейте
19
Жоао
Остались в запасе
Престон
Рединг
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
28
Сэм Уокер
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
Остались в запасе
28
Сэм Уокер
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Престон - Рединг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
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