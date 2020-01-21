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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Престон
Барнсли - Престон: обзор матча 21 января 2020
Барнсли
21.01.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
0 : 3
Завершен
Престон
19'
Т. Баркуйзен
34'
Д. Джонсон
45'
Т. Баркуйзен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Престон
Желтая карточка
К. Вудроу
83'
57'
Желтая карточка
Д. Хэрроп
45'
ГОЛ! 0:3!
Т. Баркуйзен
34'
ГОЛ! 0:2!
Д. Джонсон
19'
ГОЛ! 0:1!
Т. Баркуйзен
Пас отдал
Д. Фишер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Самуэль Радлингер
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
16
Люк Томас
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Престон
1
Деклан Радд
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Барнсли
12
Кали Вудроу
ЦФ
Престон
5
Том Кларк
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
1-1-2
1
Радлингер
6
Хальме
20
Моуатт
16
Томас
18
Браун
3-5-1
1
Радд
5
Бауэр
6
Дэвис
14
Фишер
7
Синклейр
14
Джонсон
10
Хэрроп
4
Пирсон
29
Баркуйзен
8
Брауне
Остались в запасе
Барнсли
Престон
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
5
Том Кларк
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
12
Кали Вудроу
ЦФ
Остались в запасе
5
Том Кларк
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Барнсли - Престон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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