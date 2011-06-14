Джордже Йокич - статистика
#37 | Защитник
|Имя
|Джордже
|Фамилия
|Йокич
|Команда
|Войводина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 января 1981 (42 года)
|Рост
|181
|Вес
|81
|Имя
|Джордже
|Фамилия
|Йокич
|Команда
|Войводина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 января 1981 (42 года)
|Рост
|181
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|22
|2
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.09.2011
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:4
|Краснодар (Краснодар)
|30'
|20.08.2011
|1' -72'
|ЦСКА (Москва)
|3:0
|Томь (Томск)
|13.08.2011
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:2
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|06.08.2011
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|2:0
|Томь (Томск)
|48'
|30.07.2011
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:1
|Ахмат (Грозный)
|49'
|23.07.2011
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|1:3
|Томь (Томск)
|26.06.2011
|1' -46'
|Томь (Томск)
|0:3
|Волга (Нижний Новгород)
|22.06.2011
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|18.06.2011
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:0
|Томь (Томск)
|14.06.2011
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:1
|Спартак (Москва)
|10.06.2011
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:2
|Локомотив (Москва)
|45'
|27.05.2011
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|4:1
|Томь (Томск)
|21.05.2011
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|14.05.2011
|1' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|2:2
|Томь (Томск)
|56'
|07.05.2011
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|60'
|01.05.2011
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|1:2
|Томь (Томск)
|24.04.2011
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|18.04.2011
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|1:2
|Томь (Томск)
|10'
|11.04.2011
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:0
|Анжи (Махачкала)
|04.04.2011
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|2:0
|Томь (Томск)
|20.03.2011
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:1
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|14.03.2011
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:0
|Томь (Томск)