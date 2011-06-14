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    Джордже Йокич - статистика

    #37 | Защитник
    Имя Джордже
    Фамилия Йокич
    Команда Войводина
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 января 1981 (42 года)
    Рост 181
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь 22 2 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.09.2011 1' -90' Томь (Томск) 0:4 Краснодар (Краснодар)
    30'
    20.08.2011 1' -72' ЦСКА (Москва) 3:0 Томь (Томск)
    13.08.2011 1' -90' Томь (Томск) 0:2 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    06.08.2011 1' -90' Анжи (Махачкала) 2:0 Томь (Томск)
    48'
    30.07.2011 1' -90' Томь (Томск) 0:1 Ахмат (Грозный)
    49'
    23.07.2011 1' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 1:3 Томь (Томск)
    26.06.2011 1' -46' Томь (Томск) 0:3 Волга (Нижний Новгород)
    22.06.2011 1' -90' Томь (Томск) 1:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    18.06.2011 1' -90' Динамо (Москва) 3:0 Томь (Томск)
    14.06.2011 1' -90' Томь (Томск) 1:1 Спартак (Москва)
    10.06.2011 1' -90' Томь (Томск) 2:2 Локомотив (Москва)
    45'
    27.05.2011 1' -90' Рубин (Казань) 4:1 Томь (Томск)
    21.05.2011 1' -90' Томь (Томск) 2:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    14.05.2011 1' -90' Краснодар (Краснодар) 2:2 Томь (Томск)
    56'
    07.05.2011 1' -90' Томь (Томск) 1:1 Крылья Советов (Самара)
    60'
    01.05.2011 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 1:2 Томь (Томск)
    24.04.2011 1' -90' Томь (Томск) 1:1 ЦСКА (Москва)
    18.04.2011 1' -90' Спартак-Нальчик (Нальчик) 1:2 Томь (Томск)
    10'
    11.04.2011 1' -90' Томь (Томск) 0:0 Анжи (Махачкала)
    04.04.2011 1' -90' Ахмат (Грозный) 2:0 Томь (Томск)
    20.03.2011 1' -90' Томь (Томск) 0:1 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    14.03.2011 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 2:0 Томь (Томск)
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